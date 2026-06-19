Din Serie A, în Liga 1 Transfer spectaculos la Universitatea Craiova: „Lucrurile sunt clare”
Răzvan Sava. Foto: IMAGO
Superliga

Din Serie A, în Liga 1 Transfer spectaculos la Universitatea Craiova: „Lucrurile sunt clare”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.06.2026, ora 19:06
alt-text Actualizat: 19.06.2026, ora 19:06
  • Răzvan Sava (23 de ani) ar fi noul jucător al celor de la Universitatea Craiova.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mutarea a fost anunțată de Sorin Cârțu, oficialul oltenilor, iar portarul român ar reveni în țară după doi ani petrecuți în Serie A.

Noutăți în dosarul lui Keita Rechizitoriul a fost finalizat » Fotbalistul Rapidului urmează să fie trimis în judecată
Citește și
Noutăți în dosarul lui Keita Rechizitoriul a fost finalizat » Fotbalistul Rapidului urmează să fie trimis în judecată
Citește mai mult
Noutăți în dosarul lui Keita Rechizitoriul a fost finalizat » Fotbalistul Rapidului urmează să fie trimis în judecată

Sorin Cârțu: „Cred că a semnat Răzvan Sava”

Cârțu a fost informat că tânărul goalkeeper a bătut palma cu formația din Bănie, urmând să lupte pentru postul de titular cu Laurențiu Popescu și Pavlo Isenko.

„Să vedem. Cred că a semnat Răzvan Sava. Eu nu sunt în Craiova acum. Din câte știu, lucrurile sunt destul de clare și va fi noul jucător al Universității Craiova. Erau avansate toate discuțiile. E bine să avem concurență pe postul de portar.

Este Laurențiu Popescu, un portar care a arătat lucruri bune în sezonul trecut. Cine va fi cel mai în formă, acela va apăra. Decizia îi va aparține staff-ului. Mai sunt Isenko, care va reveni în iarnă, cred, dar și Alexandru Maxim”, a spus Sorin Cârțu, pentru digisport.ro.

2,5 milioane de euro
plătea Udinese către CFR Cluj în 2024, pentru transferul lui Răzvan Sava, care mai are contract până în 2029 cu clubul italian

Cele două cluburi s-ar fi înțeles ca mutarea să se realizeze sub formă de împrumut până în vara lui 2027, cu opțiune pentru un transfer definitiv.

Sava s-ar afla la Craiova încă de ieri, unde a efectuat toate testele medicale, iar, dacă totul decurge cum trebuie, portarul ar putea fi prezentat oficial până la finalul săptămânii, mai susține sursa citată.

Citește și

Deplasare de lux în Canada Hoteluri de top și zero cheltuieli la Mondial pentru 1.000 de fani din Qatar » Cine a achitat toate costurile
Campionatul Mondial
18:52
Deplasare de lux în Canada Hoteluri de top și zero cheltuieli la Mondial pentru 1.000 de fani din Qatar » Cine a achitat toate costurile
Citește mai mult
Deplasare de lux în Canada Hoteluri de top și zero cheltuieli la Mondial pentru 1.000 de fani din Qatar » Cine a achitat toate costurile
Noutăți în dosarul lui Keita Rechizitoriul a fost finalizat » Fotbalistul Rapidului urmează să fie trimis în judecată
Superliga
18:12
Noutăți în dosarul lui Keita Rechizitoriul a fost finalizat » Fotbalistul Rapidului urmează să fie trimis în judecată
Citește mai mult
Noutăți în dosarul lui Keita Rechizitoriul a fost finalizat » Fotbalistul Rapidului urmează să fie trimis în judecată

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. „De 40 de zile trăim acest delir, aproape coşmar. Părerea mea este că Nicușor Dan a scăpat complet de sub control jocul politic”. Vorbește și despre „culpa lui Bolojan”
INTERVIU. „De 40 de zile trăim acest delir, aproape coşmar. Părerea mea este că Nicușor Dan a scăpat complet de sub control jocul politic”. Vorbește și despre „culpa lui Bolojan”
INTERVIU. „De 40 de zile trăim acest delir, aproape coşmar. Părerea mea este că Nicușor Dan a scăpat complet de sub control jocul politic”. Vorbește și despre „culpa lui Bolojan”
Universitatea Craiova udinese transfer liga 1 razvan sava
Știrile zilei din sport
Escrocii se folosesc de Hagi și Țiriac!  VIDEO+FOTO. Imagini AI cu legendele, într-o fraudă online pe TikTok! Câți bani cer cu promisiunea unor câștiguri fictive
Diverse
07:30
Escrocii se folosesc de Hagi și Țiriac! VIDEO+FOTO. Imagini AI cu legendele, într-o fraudă online pe TikTok! Câți bani cer cu promisiunea unor câștiguri fictive
Citește mai mult
Escrocii se folosesc de Hagi și Țiriac!  VIDEO+FOTO. Imagini AI cu legendele, într-o fraudă online pe TikTok! Câți bani cer cu promisiunea unor câștiguri fictive
Și-a pus mâna la gură: eliminat! FOTO. Noua regulă aplicată la Turcia - Paraguay 0-1. „Roșu” direct după ce  i-a spus ceva unui rival la fel ca Prestianni
Campionatul Mondial
07:24
Și-a pus mâna la gură: eliminat! FOTO. Noua regulă aplicată la Turcia - Paraguay 0-1. „Roșu” direct după ce i-a spus ceva unui rival la fel ca Prestianni
Citește mai mult
Și-a pus mâna la gură: eliminat! FOTO. Noua regulă aplicată la Turcia - Paraguay 0-1. „Roșu” direct după ce  i-a spus ceva unui rival la fel ca Prestianni
Turcia, ce dezamăgire! A pierdut și al doilea meci și e OUT de la Mondial! Brazilia și Maroc, aproape calificate
Campionatul Mondial
08:07
Turcia, ce dezamăgire! A pierdut și al doilea meci și e OUT de la Mondial! Brazilia și Maroc, aproape calificate
Citește mai mult
Turcia, ce dezamăgire! A pierdut și al doilea meci și e OUT de la Mondial! Brazilia și Maroc, aproape calificate
Iftime, atac la Ilie Bolojan Finanțatorul de la FC Botoșani, după ultimele decizii din cadrul PNL: „O greșeală catastrofală pe care o girează”
Diverse
09:09
Iftime, atac la Ilie Bolojan Finanțatorul de la FC Botoșani, după ultimele decizii din cadrul PNL: „O greșeală catastrofală pe care o girează”
Citește mai mult
Iftime, atac la Ilie Bolojan Finanțatorul de la FC Botoșani, după ultimele decizii din cadrul PNL: „O greșeală catastrofală pe care o girează”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:51
Au furat startul FOTO. Trei jucători de la FCSB s-au întors mai devreme la antrenamente. Când se termină vacanța pentru restul echipei
Au furat startul FOTO.  Trei jucători de la FCSB s-au întors mai devreme la antrenamente. Când se termină vacanța pentru restul echipei
13:19
„Un fiasco pentru fotbal” Legenda Germaniei, critici la adresa CM 2026: „Mi-am pierdut interesul când am aflat unde se joacă”
„Un fiasco pentru fotbal” Legenda Germaniei, critici la adresa CM 2026: „Mi-am pierdut interesul când am aflat unde se joacă”
13:05
Prețul lui Biliboc Suma cerută de Varga pentru starul lui CFR Cluj: „Normal că sunt echipe interesate”. Unde ar putea ajunge
Prețul lui Biliboc Suma cerută de Varga pentru starul lui CFR Cluj: „Normal că sunt echipe interesate”. Unde ar putea ajunge
12:31
Montella, nervos după eșec Ce l-a deranjat pe selecționerul Turciei după dezastrul de la CM 2026: „Aș vrea să vă reamintesc asta”
Montella, nervos după eșec Ce l-a deranjat pe selecționerul Turciei după dezastrul de la CM 2026: „Aș vrea să vă reamintesc asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Top stiri
Visează la o tripletă de aur Becali a anunțat cele 3 mutări pe care le vrea cu orice preț » Contracte de milioane de euro: „M-am înțeles cu el!”
Superliga
19.06
Visează la o tripletă de aur Becali a anunțat cele 3 mutări pe care le vrea cu orice preț » Contracte de milioane de euro: „M-am înțeles cu el!”
Citește mai mult
Visează la o tripletă de aur Becali a anunțat cele 3 mutări pe care le vrea cu orice preț » Contracte de milioane de euro: „M-am înțeles cu el!”
A picat transferul!  Becali a anunțat că FCSB a renunțat la înlocuitorul lui Olaru: „L-am dat înapoi, a căzut!”
Superliga
19.06
A picat transferul! Becali a anunțat că FCSB a renunțat la înlocuitorul lui Olaru: „L-am dat înapoi, a căzut!”
Citește mai mult
A picat transferul!  Becali a anunțat că FCSB a renunțat la înlocuitorul lui Olaru: „L-am dat înapoi, a căzut!”
Noul stadion Dinamo CNI a precizat când se reiau lucrările + modificări de durată și costuri
Superliga
19.06
Noul stadion Dinamo CNI a precizat când se reiau lucrările + modificări de durată și costuri
Citește mai mult
Noul stadion Dinamo CNI a precizat când se reiau lucrările + modificări de durată și costuri
De ce pentru primarul Ciucu azi e, probabil, ziua cea mai grea, după ziua cea mai lungă de ieri, de la DNA. Ore decisive pentru dumnealui și domnul Bolojan
B365
19.06
De ce pentru primarul Ciucu azi e, probabil, ziua cea mai grea, după ziua cea mai lungă de ieri, de la DNA. Ore decisive pentru dumnealui și domnul Bolojan
Citește mai mult
De ce pentru primarul Ciucu azi e, probabil, ziua cea mai grea, după ziua cea mai lungă de ieri, de la DNA. Ore decisive pentru dumnealui și domnul Bolojan

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
20.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share