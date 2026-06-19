Din Serie A, în Liga 1 Transfer spectaculos la Universitatea Craiova: „Lucrurile sunt clare”

Răzvan Sava (23 de ani) ar fi noul jucător al celor de la Universitatea Craiova.

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Mutarea a fost anunțată de Sorin Cârțu, oficialul oltenilor, iar portarul român ar reveni în țară după doi ani petrecuți în Serie A.

Sorin Cârțu: „Cred că a semnat Răzvan Sava”

Cârțu a fost informat că tânărul goalkeeper a bătut palma cu formația din Bănie, urmând să lupte pentru postul de titular cu Laurențiu Popescu și Pavlo Isenko.

„Să vedem. Cred că a semnat Răzvan Sava. Eu nu sunt în Craiova acum. Din câte știu, lucrurile sunt destul de clare și va fi noul jucător al Universității Craiova. Erau avansate toate discuțiile. E bine să avem concurență pe postul de portar.

Este Laurențiu Popescu, un portar care a arătat lucruri bune în sezonul trecut. Cine va fi cel mai în formă, acela va apăra. Decizia îi va aparține staff-ului. Mai sunt Isenko, care va reveni în iarnă, cred, dar și Alexandru Maxim”, a spus Sorin Cârțu, pentru digisport.ro.

2,5 milioane de euro plătea Udinese către CFR Cluj în 2024, pentru transferul lui Răzvan Sava, care mai are contract până în 2029 cu clubul italian

Cele două cluburi s-ar fi înțeles ca mutarea să se realizeze sub formă de împrumut până în vara lui 2027, cu opțiune pentru un transfer definitiv.

Sava s-ar afla la Craiova încă de ieri, unde a efectuat toate testele medicale, iar, dacă totul decurge cum trebuie, portarul ar putea fi prezentat oficial până la finalul săptămânii, mai susține sursa citată.

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