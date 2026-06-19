Din Serie A, în Liga 1 Transfer spectaculos la Universitatea Craiova: „Lucrurile sunt clare”

- Răzvan Sava (23 de ani) ar fi noul jucător al celor de la Universitatea Craiova.
Mutarea a fost anunțată de Sorin Cârțu, oficialul oltenilor, iar portarul român ar reveni în țară după doi ani petrecuți în Serie A.
Sorin Cârțu: „Cred că a semnat Răzvan Sava”
Cârțu a fost informat că tânărul goalkeeper a bătut palma cu formația din Bănie, urmând să lupte pentru postul de titular cu Laurențiu Popescu și Pavlo Isenko.
„Să vedem. Cred că a semnat Răzvan Sava. Eu nu sunt în Craiova acum. Din câte știu, lucrurile sunt destul de clare și va fi noul jucător al Universității Craiova. Erau avansate toate discuțiile. E bine să avem concurență pe postul de portar.
Este Laurențiu Popescu, un portar care a arătat lucruri bune în sezonul trecut. Cine va fi cel mai în formă, acela va apăra. Decizia îi va aparține staff-ului. Mai sunt Isenko, care va reveni în iarnă, cred, dar și Alexandru Maxim”, a spus Sorin Cârțu, pentru digisport.ro.
Cele două cluburi s-ar fi înțeles ca mutarea să se realizeze sub formă de împrumut până în vara lui 2027, cu opțiune pentru un transfer definitiv.
Sava s-ar afla la Craiova încă de ieri, unde a efectuat toate testele medicale, iar, dacă totul decurge cum trebuie, portarul ar putea fi prezentat oficial până la finalul săptămânii, mai susține sursa citată.