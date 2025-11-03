„Stanciu sau Dragomir?” Patronul FCSB anunță transferuri tari în iarnă: „5-6 milioane de euro! Nu mă mai joc”

Gigi Becali, finanțatorul campioanei României, a oferit noi detalii despre campania de transferuri pe care o pregătește FCSB în această iarnă.

Patronul FCSB intenționează să ducă 4-5 jucători noi, investiția totală urmând să fie de peste 5 milioane de euro.

Gigi Becali vrea să investească peste cinci milioane de euro în perioada de transferuri din iarnă

„Nu mai vreau să le zic, se ocupă MM (n.r. - Mihai Stoica), el e priceput în asta. Sunt 4-5 jucători, de afară. Din Superligă sunt cu ochii pe ceva, dar vorbesc la iarnă, nu acum. Nu discutăm acum, nu se discută acum”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Întrebat dacă jucătorul dorit din Liga 1 este Louis Munteanu, Becali a răspuns:

Lasă-l pe Louis Munteanu, să fie sănătos, nu ai văzut că vor 18 milioane? Nu discutăm de Louis Munteanu acum. Nu are rost. A fost când a fost, hai să așteptăm să vină iarna, transferurile, și vedem Gigi Becali

Apoi, Becali a dezvăluit că este interesat de un mijlocaș român care evoluează în străinătate.

„Este unul de afară pe care îl știți, de aia nu vreau să zic. Român, e mijlocaș. MM lucrează la treaba asta, fundaș central, fundaș stânga, doi mijlocași vreau.

De atacanți nici nu am pus problema, că atacanți avem, nu are rost, avem trei atacanți, Alibec, Bîrligea, Thiam. Îl pui și pe Stoian, nu are rost, nu discutăm”, a declarat Becali.

Întrebat dacă mijlocașul român dorit ar putea fi Nicolae Stanciu sau Vlad Dragomir, finanțatorul FCSB a ezitat să răspundă: „Nu mai zic nimic”.

Eu cred că o să bag 5-6 milioane. Nu mă mai joc. Trebuie să faci echipă Gigi Becali

FCSB trece printr-o perioadă mai slabă și ocupă locul șapte în Superliga, cu 19 puncte după 15 etape disputate.

În Europa League, echipa antrenată de Elias Charalambous se află pe poziția 28, cu trei puncte acumulate.

Următorul meci al roș-albaștrilor este programat pe 6 noiembrie, de la ora 19:45, împotriva echipei Basel, în cupele europene.

