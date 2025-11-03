Emoții pentru FCSB Campioana poate rata mutarea surpriză a iernii! Clubul refuză să-l cedeze: „De ce comentăm ce zice Becali?”
Florin Cernat. Foto: sportpictures.eu
Emoții pentru FCSB Campioana poate rata mutarea surpriză a iernii! Clubul refuză să-l cedeze: „De ce comentăm ce zice Becali?"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 03.11.2025, ora 11:24
Actualizat: 03.11.2025, ora 12:41
  • Bogdan Bălănescu (45 de ani), președintele celor de la FC Voluntari, a vorbit despre interesul FCSB pentru Florin Cernat (45 de ani).
  • Campioana României caută un director sportiv, iar finanțatorul Gigi Becali (67 de ani) a declarat că oficialul ilfolvenilor este principala țintă.

Deși FCSB spune că și-l dorește, Bălănescu susține că, până în prezent, nimeni de la campioană nu l-a contactat în legătură cu transferul lui Cernat.

FC Voluntari nu vrea să-l cedeze pe Florin Cernat la FCSB

Nu am avut nicio discuție cu Florin în acest sens. Nici cei de la FCSB nu m-au contactat. De ce toată lumea trebuie să comenteze ceea ce zice domnul Gigi Becali?

N-am vorbit cu nimeni. Noi ne pregătim de meciul cu Sepsi, nu de ce vrea să transfere FCSB”, a spus Bălănescu, potrivit prosport.ro.

Întrebat dacă ar fi de acord să renunțe la Cernat în cazul în care FCSB și-ar manifesta interesul pentru el, acesta a răspuns ferm: „Nu, nu suntem de acord!”

În direct la Prima Sport, Gigi Becali nu s-a putut abține și a anunțat că Florin Cernat este ținta „roș-albaștrilor”:

Eu i-am spus lui MM că nu pot să-l iau decât dacă e de acord finul, adică Pandele (n.r. primarul Voluntariului, care conduce echipa locală) e de acord. Nu pot să-i iau angajatul finului. Nu fac asta. I-am zis să ceară dezlegare de la Pandele și apoi poate să vină. Despre Cernat e vorba. Eu am încredere în MM, iar el zice că se pricepe Gigi Becali

Fostul mijlocaș lucrează la FC Voluntari, clubul la care s-a retras, încă din 2018. Este foarte bun prieten cu Mihai Stoica, cei doi colaborând la Galați la începutul carierei.

Cernat a fost junior la Oțelul și a debutat în Liga 1 în 1998, când Mihai Stoica era președintele clubului. Ulterior, cei doi s-au și înrudit: MM îi e naș lui Cernat.

De-a lungul carierei, Cernat a mai evoluat pentru Dinamo, Dinamo Kiev, Hajduk Split, Karabukspor, Rizespor, Viitorul și FC Voluntari.

