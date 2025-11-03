Rădoi își amenință jucătorii Tehnicianul Craiovei anunță că nu va ierta pe nimeni: „Cine va continua să facă asta nu va mai fi în lot” +16 foto
Mirel Rădoi FOTO: SportPictures
Rădoi își amenință jucătorii Tehnicianul Craiovei anunță că nu va ierta pe nimeni: „Cine va continua să facă asta nu va mai fi în lot”

Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
Publicat: 03.11.2025, ora 12:50
Actualizat: 03.11.2025, ora 12:50
  • U Craiova - Rapid 2-2. Mirel Rădoi (44 de ani), tehnicianul oltenilor, și-a amenințat jucătorii că vor fi scoși din lot dacă vor continua să simuleze sau să tragă de timp.
Explicația lacrimilor lui Munteanu Dezvăluiri din interior despre situația dificilă a atacantului: „Este foarte afectat”
Explicația lacrimilor lui Munteanu Dezvăluiri din interior despre situația dificilă a atacantului: „Este foarte afectat”
Explicația lacrimilor lui Munteanu Dezvăluiri din interior despre situația dificilă a atacantului: „Este foarte afectat”

Mirel Rădoi își amenință jucătorii: „Cine va continua să plonjeze nu va mai fi în lot”

„Vă spun de ce am o problemă cu timpul. Asta le cer și arbitrilor: dacă jucătorii mei trag de timp, dați-le galben. Nu mai așteptați una, două, trei secunde. Dați-le galben.

Asta fac și la antrenament. Nu le dau fault ca să se obișnuiască. Stau jos, le spun: «Ridică-te, că n-are doctorul paracetamol, că e frig acum și o să răciți pe jos». Nu îi obișnuiesc cu lucrurile astea. Să creștem timpul efectiv.

Noi avem o mare problemă. Când mergem în Conference, ne ia, indiferent de echipă, într-un ritm pe care nu-l regăsim în Liga 1. Și atunci, noi ce putem face?

Dacă noi nu încercăm să creștem timpul efectiv, să nu obișnuim jucătorii să intervină doctorul doar când e lovit la cap sau chiar există o problemă.

Altfel, nu facem altceva decât să dăm apă la moară unei echipe care nu vrea decât să tragă de timp”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă.

Universitatea Craiova - Rapid
Universitatea Craiova - Rapid

Tehnicianul le cere să ia măsurile necesare și împotriva jucătorilor săi:

„Nu contează că e vorba despre jucătorii Craiovei. Dați-le galbene până se schimbă echipamentul din alb-albastru în galben.

Și eu vă asigur că jucătorii care vor continua să plonjeze sau să facă astfel de lucruri nu îi vom mai vedea nici în lot.

Dar ei știu toate acestea, pentru că la antrenament noi antrenăm intensitatea, antrenăm duelurile, și apoi venim la meci și ne uităm unii la alții: «Ce se întâmplă?»”.

Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 rapid
