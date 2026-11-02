„Acum sunt fanul lui Georgescu. Știți de ce?” Gigi Becali, nou atac la George Simion și avertisment pentru AUR:  „Vă veți spulbera!”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a lansat un nou atac la adresa lui George Simion (40 de ani), liderul partidului AUR.

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În ultimele zile, George Simion a intensificat campania de susținere a lui Călin Georgescu pe rețelele sociale, după ce mandatul de arestare preventivă al acestuia a fost prelungit.

De asemenea, AUR a anunțat că va va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Luca Niculescu.

Gigi Becali, un nou atac la George Simion: „E mincinos, genial în a fi viclean”

Fost deputat al partidului condus de George Simion, Becali susține că AUR își urmărește doar interesele.

„E mincinos (n.r. George Simion), dar este foarte deștept, genial în a fi viclean. Este foarte muncitor, numai că viclenia nu durează mult. Nu o să poată să ajungă la capăt, adică se va prinde în lanțul în care l-a ascuns.

Depune, mă, moțiune de cenzură. Ce contează la voi să respire puțin țara? Pe voi vă interesează: «Hai să facem noi publicitate, imagine, campanie la partidul AUR!»”, a declarat Becali la Digi 24.

Să guverneze cu cine? Ce oameni au ei? Viclenia se sparge, Dumnezeu nu permite asta. Nu poți să minți la infinit. Pe Georgescu nu o să-l țină toată viața la pușcărie. Când iese de acolo, el știe despre ce este vorba. Gigi Becali, patron FCSB

Gigi Becali: „Călin Georgescu e singura noastră salvare”

Patronul de la FCSB crede că formațiunea ar avea de suferit în cazul în care Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, și-ar înființa propriul partid.

„Băi, vă spun în felul următor: așa cum v-ați umflat pe minciună, așa vă veți spulbera și se va dezumfla balonul vostru.

De ce? Georgescu s-a prins și se va dezice de ei. Dacă are bărbăție, trebuie să facă un partid și atunci AUR se va spulbera. El este singura noastră salvare. Eu așa cred.

Nu vreau să mă apuc să spun despre Simion, să-l jignesc sau să-l critic. Eu, la început, îl lăudam pe Georgescu, iar el îmi spunea: «E nebun, nea Gigi!». După aceea, mi-am dat seama despre ce este vorba.

Eu eram împotriva lui Georgescu, acum sunt fanul lui. Știți de ce? Cum să-l ții pe om în pușcărie degeaba? Că, vezi, Doamne, a înșelat pe cineva acum cinci ani și a luat numai 100.000 (n.r. de euro)? Nu este normal așa ceva”.

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