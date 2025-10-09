Unanimitate anti-Gigi Becali în Parlament Proiectul de Lege propus de patronul FCSB, pentru a se elimina regula U21, a fost respins cu 100% din voturi
Unanimitate anti-Gigi Becali în Parlament Proiectul de Lege propus de patronul FCSB, pentru a se elimina regula U21, a fost respins cu 100% din voturi

Dan Udrea
Publicat: 09.10.2025, ora 15:13
Actualizat: 09.10.2025, ora 15:59
  • În luna mai, Gigi Becali, în calitate de deputat, a inițiat un proiect de lege prin care cerea eliminarea condițiilor obligatorii de vârstă în fotbal, practic scoaterea regulii U21.
  • Prima cameră în care s-a votat a fost Senatul: 108 voturi, toate împotriva proiectului propus de patronul FCSB.
  • Zilele trecute, s-a ajuns și la votul Comisiei pentru Tineret și Sport a Camerei Deputaților: același vot negativ în unanimitate.

Gigi Becali continuă să-și dorească să schimbe legi în Parlamentul României, de care să beneficieze în primul rând clubul al cărui patron este, FCSB.

Una dintre inițiativele lui legislative însă a produs o coaliție a tuturor senatorilor și membrilor unei comisii a Camerei Deputaților, care au votat în unanimitate împotriva amendamentelor pe care Becali le dorea modificate în Legea Sportului. 

Unanimitate anti-Gigi Becali în Parlament. Proiectul de Lege pentru a se elimina regula U21, respins cu 100% din voturi

Este vorba despre două lucruri pe care Becali le vrea eliminate. Și anume:

  1. Să nu mai fie permisă regula U21 în Liga 1
  2. Să nu mai existe prevederea că echipele trebuie să achite 10% dintr-o vânzare a unui jucător cluburilor care l-au format la nivel de copii și juniori. 

Schimbările propuse de Becali au ajuns, într-o primă fază, în Senat, care a fost prima cameră a Parlamentului sesizată.

Deși nu e o cameră decizională, Senatul a respins cu unanimitate proiectul, în ședința din 3 septembrie. Au fost 108 senatori prezenți și toți au votat împotriva lui Gigi Becali. Lista celor 108, pe partide:

  • AUR - 25 senatori
  • PSD - 31
  • PNL - 15
  • USR - 15
  • Grup parlamentar PIR - 9
  • UDMR - 8
  • Neafiliați - 5

Conform traseului legislativ, chiar dacă un proiect primește vot negativ în Senat el merge ulterior și la Camera Deputaților, care e for decizional.

Înainte, însă, parcurge aceiași pași și anume trece și pe la comisii. Cum aici e vorba despre un proiect care ar modifica Legea Sportului, cel mai important vot e cel din Comisia pentru Tineret și Sport. Unde iarăși, Gigi Becali a fost învins. Tot în unanimitate. Despre acest lucru a scris astăzi și prosport.ro.

Proiectul lui Becali va ajunge inclusiv în plenul Camerei, însă va avea șanse zero de a trece. De fapt, extrem de puține inițiative legislative au ajuns să primească voturi negative în unanimitate, așa cum s-a întâmplat în acest caz.

Cum arată articolul nou pe care Gigi Becali îl vrea introdus în Legea Sportului, privitor la regula U21

  • Se interzice federațiilor sportive naționale să impună obligativitatea utilizării în competițiile oficiale a sportivilor pe criterii de vârstă. Selecția sportivilor se va realiza exclusiv pe baza valorii sportive. 

Cum arată articolul nou pe care Gigi Becali îl vrea introdus în Legea Sportului, privitor la regula cotei de 10% din transferuri

  • Prin excepție, cluburile sportive organizate ca societăți comerciale private sunt scutite de la plata indemnizației de 10% din transferurile interne și internaționale ale sportivilor, care se constituie în sursă de finanțare a activității sportive pentru copii și juniori, inclusiv a celor din cluburile școlare
57 de milioane de euro
e suma pe care Gigi Becali a obținut-o din vânzarea jucătorilor în ultimul deceniu

gigi becali Parlamentul Romaniei regula u21 vot proiect de lege
