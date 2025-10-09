„Falimentul complet al La Liga” Atac înverșunat al unei legende a fotbalului , după decizia anunțată de Javier Tebas: „O înșelătorie!” 

Marco Van Basten (60 de ani), legendarul fotbalist olandez, s-a arătat indignat după decizia luată de Javier Tebas.

Președintele La Liga, a anunțat oficial că meciul Villarreal - Barcelona, programat pe 20 decembrie, se va disputa pe Hard Rock Stadium, din Miami.

Marco Van Basten a fost critic cu privire la decizia luată de Liga Profesionistă din Spania, cât și față de un caz similar care va avea loc în Serie A.

Acolo, AC Milan, fosta echipă a celui poreclit „Olandezul zburător” va da piept cu Como, într-un duel ce va avea loc la Perth, în Australia.

Marco Van Basten: „Falimentul complet al La Liga”

„Ai un campionat jucat în Spania sau Italia și, dintr-o dată, muți liga în cealaltă parte a lumii. Avantajul tău, ca gazdă, este complet diferit. Este o nebunie pentru propriii tăi suporteri.

Marco Van Basten/ Foto: IMAGO

Este o lipsă de recunoștință față de fanii tăi și față de țara ta. Și este, de asemenea, un eșec al La Liga care este distorsionată. De ce o echipă joacă ca gazdă în deplasare și alta nu? Nu este corect, este o denaturare a competiției și ar trebui interzisă. E o înșelătorie!

Ce fel de comedie e asta? Chiar nu o înțeleg, mi se pare o nebunie. Pentru mine, arată falimentul total al La Liga” , a declarat Van Basten într-un interviu pentru programul „Rondo”, citat de larazon.es

Cine este Marco Van Basten

Van Basten a scris istorie în tricoul lui AC Milan, reușind, printre altele, să cucerească de trei ori Balonul de Aur (1988, 1989 și 1992).

A jucat de-a lungul carierei la doar două formații: Ajax Amsterdam (1981-1987) și AC Milan (1987-1995).

A fost de patru ori campion al Italiei și și-a trecut în CV și trei Ligi ale Campionilor (Cupa Campionilor) în 1989, 1990 și 1994. De asemenea, a fost campion al Europei cu naționala Olandei la ediția din 1988.

301 goluri a marcat Van Basten, în 431 de partide

