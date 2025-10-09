Marea transformare UEFA încearcă să atragă un colos care să transmită Liga Campionilor global: 5 miliarde anual!
Așa ar putea arăta în viitor meciurile Ligii la Netflix Fotomontaj GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Marea transformare UEFA încearcă să atragă un colos care să transmită Liga Campionilor global: 5 miliarde anual!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.10.2025, ora 14:53
alt-text Actualizat: 09.10.2025, ora 14:53
  • Aleksander Ceferin, președintele UEFA, s-a întâlnit la Roma cu șefii cluburilor ca să pregătească noul contract pentru drepturile TV ale competițiilor europene.
  • Plănuiesc mai multe schimbări. Și speră să vadă Champions League pe Netflix sau Disney. 

UEFA vrea să schimbe sistemul de distribuire a drepturilor TV începând cu viitorul ciclu, din 2027.

Un contract nou care să aducă și mai mulți bani cluburilor. De aceea, președintele forului continental, Aleksander Ceferin, s-a întâlnit cu liderii celor mai puternice echipe la ultima lor reuniune de la Roma, în această săptămână.

„Doar antrenorii mari au calitatea lui” Mkhitaryan, despre Chivu, stilul său de joc, modul de a anunța titularii și ce l-a atras cel mai mult la el
Citește și
„Doar antrenorii mari au calitatea lui” Mkhitaryan, despre Chivu, stilul său de joc, modul de a anunța titularii și ce l-a atras cel mai mult la el
Citește mai mult
„Doar antrenorii mari au calitatea lui” Mkhitaryan, despre Chivu, stilul său de joc, modul de a anunța titularii și ce l-a atras cel mai mult la el

De acum, Asociația Cluburilor Europene nu se mai numește așa, ci European Football Clubs. Și acronimul ECA s-a transformat în EFC.

Ținta UEFA: Netflix sau Disney să transmită global un meci pe săptămână de Ligă

Noul EFC ar dori minimum 5 miliarde de euro anual din drepturile de televiziune pentru toate cele trei competiții UEFA, Liga Campionilor, Europa League și Conference, în perioada 2027-2033.

10% ar fi creșterea
sumei contractului pentru drepturile TV la întrecerile continentale

UEFA încearcă să atragă un nume mare, ca Netflix sau Disney, ce ar putea transmite la nivel global un meci în fiecare săptămână de Champions League, potrivit The Guardian.

Aceasta ar fi inovația. Aceeași companie, același furnizor, să ofere imaginile pe întreaga planetă.

Ceferin, președintele UEFA, încadrat de Al-Khelaifi (dreapta, liderul lui PSG și al EFC) și Laporta, șeful Barcelonei Foto: Imago Ceferin, președintele UEFA, încadrat de Al-Khelaifi (dreapta, liderul lui PSG și al EFC) și Laporta, șeful Barcelonei Foto: Imago
Ceferin, președintele UEFA, încadrat de Al-Khelaifi (dreapta, liderul lui PSG și al EFC) și Laporta, șeful Barcelonei Foto: Imago

Se licitează pentru toate piețele, nu separat. UEFA: „Construim ceva unic”

Primele licitații pentru drepturile TV 2027-2033 urmează să fie lansate chiar în această lună.

3,3 miliarde de euro
reprezintă suma plătită pentru drepturile de televiziune ale Ligii Campionilor, conform actualului contract. Cluburile primesc 75%

The Guardian precizează că drepturile pentru toate cele cinci piețe majore europene (Anglia, Spania, Italia, Germania, Franța) vor fi scoase la licitație în același timp.

O singură televiziune - sau platformă - le poate achiziționa pe toate o dată. Nu vor fi mai fi vândute separat.

Pentru a crea o legătură mai puternică, UEFA și EFC au fondat împreună o societate mixtă, UC3. Acesta va fi primul mare proiect comun.

Încercăm să construim ceva unic, ambițios, pentru a oferi cel mai captivant fotbal, cel mai inovator și cel mai accesibil. Și, în același timp, pentru a ne extinde principalele fluxuri de venituri Aleksander Ceferin, președinte UEFA

Citește și

Meci mutat din cauza ICE Argentina - Puerto Rico se va juca în Florida din cauza operațiunii  „Midway Blitz” a administrației Trump
Campionate
12:14
Meci mutat din cauza ICE Argentina - Puerto Rico se va juca în Florida din cauza operațiunii „Midway Blitz” a administrației Trump
Citește mai mult
Meci mutat din cauza ICE Argentina - Puerto Rico se va juca în Florida din cauza operațiunii  „Midway Blitz” a administrației Trump
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro
Media
14:54
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro
Citește mai mult
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
UEFA Liga Campionilor drepturi tv europa league conference league
Știrile zilei din sport
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Nationala
00:36
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Citește mai mult
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Campionatul Mondial
00:25
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Citește mai mult
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Diverse
09.10
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui”
Citește mai mult
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Campionatul Mondial
09.10
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Citește mai mult
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:34
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
09:02
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
09:20
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are „calități deosebite”
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are  „calități deosebite”
01:13
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Top stiri din sport
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Superliga
09.10
L-a jignit pe George Simion Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Citește mai mult
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Nationala
09.10
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Citește mai mult
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Superliga
09.10
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Diverse
09.10
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Citește mai mult
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 30 rapid 12 Universitatea Craiova 38 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share