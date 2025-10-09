Aleksander Ceferin, președintele UEFA, s-a întâlnit la Roma cu șefii cluburilor ca să pregătească noul contract pentru drepturile TV ale competițiilor europene.

Plănuiesc mai multe schimbări. Și speră să vadă Champions League pe Netflix sau Disney.

UEFA vrea să schimbe sistemul de distribuire a drepturilor TV începând cu viitorul ciclu, din 2027.

Un contract nou care să aducă și mai mulți bani cluburilor. De aceea, președintele forului continental, Aleksander Ceferin, s-a întâlnit cu liderii celor mai puternice echipe la ultima lor reuniune de la Roma, în această săptămână.

De acum, Asociația Cluburilor Europene nu se mai numește așa, ci European Football Clubs. Și acronimul ECA s-a transformat în EFC.

Ținta UEFA: Netflix sau Disney să transmită global un meci pe săptămână de Ligă

Noul EFC ar dori minimum 5 miliarde de euro anual din drepturile de televiziune pentru toate cele trei competiții UEFA, Liga Campionilor, Europa League și Conference, în perioada 2027-2033.

10% ar fi creșterea sumei contractului pentru drepturile TV la întrecerile continentale

UEFA încearcă să atragă un nume mare, ca Netflix sau Disney, ce ar putea transmite la nivel global un meci în fiecare săptămână de Champions League, potrivit The Guardian.

Aceasta ar fi inovația. Aceeași companie, același furnizor, să ofere imaginile pe întreaga planetă.

Ceferin, președintele UEFA, încadrat de Al-Khelaifi (dreapta, liderul lui PSG și al EFC) și Laporta, șeful Barcelonei Foto: Imago

Se licitează pentru toate piețele, nu separat. UEFA: „Construim ceva unic”

Primele licitații pentru drepturile TV 2027-2033 urmează să fie lansate chiar în această lună.

3,3 miliarde de euro reprezintă suma plătită pentru drepturile de televiziune ale Ligii Campionilor, conform actualului contract. Cluburile primesc 75%

The Guardian precizează că drepturile pentru toate cele cinci piețe majore europene (Anglia, Spania, Italia, Germania, Franța) vor fi scoase la licitație în același timp.

O singură televiziune - sau platformă - le poate achiziționa pe toate o dată. Nu vor fi mai fi vândute separat.

Pentru a crea o legătură mai puternică, UEFA și EFC au fondat împreună o societate mixtă, UC3. Acesta va fi primul mare proiect comun.

Încercăm să construim ceva unic, ambițios, pentru a oferi cel mai captivant fotbal, cel mai inovator și cel mai accesibil. Și, în același timp, pentru a ne extinde principalele fluxuri de venituri Aleksander Ceferin, președinte UEFA

