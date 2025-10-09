UEFA l-a delegat pe românul Istvan Kovacs la partida Serbia - Albania, care va avea loc pe 11 octombrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Forul internațional consideră acest meci o confruntare de risc maxim.

Din cauza istoricului conflictual între cele două naționale, Federația de la Belgrad (FSS) a luat toate măsurile necesare pentru a evita o confruntare între suporteri.

Istvan Kovacs, delegat la meciul Serbia - Albania, din preliminariile CM 2026

Oficialii FSS au stabilit ca meciul să se dispute în Leskovac, pe un stadion cu circa 8.000 de locuri, iar UEFA l-a desemnat pe Istvan Kovacs arbitru de centru.

Românul va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar arbitrul de rezervă va fi Horațiu Feșnic.

În camera VAR vor fi prezenți germanul Bastian Dankert și asistentul său, Pascal Muller.

Cum FIFA i-a sancționat pe sârbi, închizându-le 20% din tribune, ar trebui să fie disponibile 6.500 de locuri.

Biletele nu vor fi vândute suporterilor Albaniei sau Serbiei, ci vor fi alocate membrilor comunității fotbalistice, conform deciziei federației.

Clasamentul în Grupa K de calificare la Campionatul Mondial din 2026

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Anglia 5 15 2 Albania 5 8 3 Serbia 4 7 4 Letonia 5 4 5 Andorra 5 0

