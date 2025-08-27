„Ne vede cineva?” Protest la Kairat după calificarea istorică în Liga Campionilor: „Unde sunt autoritățile? De ce noi nu putem?”
Jucătorii lui Kairat au eliminat Celtic și sunt gata de Liga Campionilor Foto: Imago
„Ne vede cineva?” Protest la Kairat după calificarea istorică în Liga Campionilor: „Unde sunt autoritățile? De ce noi nu putem?”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.08.2025, ora 14:35
alt-text Actualizat: 27.08.2025, ora 14:35
  • Kairat va juca în faza principală de Champions League, a doua echipă kazahă care atinge Liga, la zece ani după FC Astana. 
  • Antrenorul Rafael Urazbakhtin spune cum și-a motivat jucătorii, dar profită de ocazie pentru a le cere autorităților să investească în fotbal.

Kairat Almaty, altă surpriză a Ligii. La fix un deceniu de la participarea lui FC Astana în grupele Champions, Kazahstan are încă o reprezentantă în faza principală CL.

Are un lot cu o cotă totală aproape de patru ori mai mică decât FCSB, dar va juca în Ligă.

12,8 milioane de euro
valorează Kairat, potrivit Transfermarkt. FCSB este evaluată la 48,4 milioane

Cum i-a motivat antrenorul Urazbakhtin pe jucătorii lui Kairat

Antrenorul Rafael Urazbakhtin, 46 de ani, venit la Kairat, vorbește despre șocul produs în Kazahstan la confruntarea cu Celtic, pe care a eliminat-o în play-off după un dublu 0-0 și 3-2 la penaltyuri.

„Am avut un obiectiv: să câștigăm campionatul, Cupa și să ne calificăm în Champions League.

Poate că nu a crezut nimeni că vom atinge faza principală a Ligii, se gândeau cel mult la Conference, dar acum…

Le-am zis băieților: «Cu siguranță, i-am încurcat pe toți!». Nimănui nu-i vine să creadă că am ajuns aici”, a povestit tehnicianul.

Antrenorul lui Kairat în prim-plan, alături de cunoscutul manager al lui Celtic, Brendan Rodgers Foto: Imago Antrenorul lui Kairat în prim-plan, alături de cunoscutul manager al lui Celtic, Brendan Rodgers Foto: Imago
Antrenorul lui Kairat în prim-plan, alături de cunoscutul manager al lui Celtic, Brendan Rodgers Foto: Imago

Urazbakhtin a dezvăluit cum a motivat jucătorii: „Înaintea meciului cu Celtic, am printat pozele echipelor pe care le-am putea întâlni în Champions și le-am afișat în vestiar.

Erau acolo doar fotbaliști importanți. Am vrut ca băieții să-i vadă, pentru că poți avea asemenea jocuri o dată în viață”.

Urazbakhtin: „Nu am stricat noi terenul. E acolo de zece ani”

Antrenorul a aflat cuvintele lui Brendan Rodgers, managerul lui Celtic, „am pierdut calificarea din cauza terenului”, și a fost de acord că suprafața de joc a fost teribilă pe stadionul Central din Almaty (23.800 locuri).

A fost și pentru el ocazia de a spune ce îl doare. Ocazia unui protest pentru lipsa de implicare a autorităților kazahe.

„Calitatea gazonului e slabă. Poate că terenul ne-a ajutat cumva, dar nu l-am stricat noi. Concertul desfășurat aici (n.r. Jennifer Lopez, pe 10 august) a lăsat urme”.

Am discutat cu un agronom, mi-a zis amuzat că terenul e acolo de zece ani. Se apropie momentul: trebuie schimbat. Va urma o pauză de trei săptămâni, vor încerca să-l aranjeze cumva, dar iarba nu crește atât de repede, e nevoie de timp Rafael Urazbakhtin, antrenor Kairat

Protest la Kairat: „De ce nu putem face și noi? De ce jucăm pe terenuri atât de urâte?”

Urazbakhtin vorbește de investiții, de infrastructură, potrivit Sports.kz. „Trebuie să îmbunătățim totul, stadioanele, terenurile. Nu e vorba doar de un moment. E o muncă sistematică, la nivel de stat”.

Stadionul lui Kairat, construit în 1958 Foto: Imago Stadionul lui Kairat, construit în 1958 Foto: Imago
Stadionul lui Kairat, construit în 1958 Foto: Imago

A dat exemplul Celtic. „Am fost la Glasgow, există o arenă pentru 50-60.000 de spectatori, sunt meciuri în fiecare săptămână, chiar de două ori pe săptămână”.

Vă imaginați ce sărbătoare este pentru oameni? De ce nu putem face și noi? De ce jucăm pe terenuri atât de urâte? Unde sunt autoritățile? Unde e statul? Unde se uită? Ne vede cineva? Poate că succesul nostru va da un impuls pentru ca statul să acorde și fotbalului atenție Rafael Urazbakhtin, antrenor Kairat

În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
19:00
LIVE ACUM e tragerea la sorți a Ligii Campionilor » Real Madrid, dueluri-șoc cu City și Liverpool + program accesibil pentru Chivu
LIVE ACUM e tragerea la sorți a Ligii Campionilor » Real Madrid, dueluri-șoc cu City și Liverpool + program accesibil pentru Chivu
19:08
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar
19:39
Box cu un coechipier Fostul jucător de la Arsenal era în comă în urmă cu un an: „Poate voi fi făcut KO, dar nu cred că voi muri”
Box cu un coechipier Fostul jucător de la Arsenal era în comă în urmă cu un an: „Poate voi fi făcut KO, dar nu cred că voi muri”
17:22
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții  în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
