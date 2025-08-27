Mai sunt doar 1.200 de bilete pentru meciul care poate pune iar Craiova pe harta fotbalului european, returul din Conference League, cu Istanbul Bașakșehir, joi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Digi 1 și Prima Sport 1.

Meciul aduce 250.000 de euro în conturile clubului, sumă care ar crește cu mult dacă Universitatea merge în grupe.

Universitatea Craiova se pregătește pentru duelul ce „aprinde” Bănia, meciul cu Istanbul Bașakșehir, iar interesul publicului este unul uriaș.

Se anunță o atmosferă incendiară pe „Oblemenco, la Craiova - Basaksehir

Din cele 23.500 de bilete scoase la vânzare, mai sunt disponibile doar 1.200, restul fiind deja epuizate.

În plus, la această cifră se adaugă cele 4.539 de abonamente, rezerva impusă de UEFA de 2.000 de locuri, precum și lojele stadionului „Ion Oblemenco”. Ceea ce înseamnă că se anunță infern în Craiova, la meciul ce poate duce echipa lui Mihai Rotaru în grupele cupelor europene.

Parcurs incredibil pentru Universitate Craiova

Oltenii traversează o perioadă de vis: domină campionatul intern cu 6 victorii și un egal în primele etape, acumulând 19 puncte și instalându-se pe primul loc al Superligii, cu un avans de 4 puncte.

În plus, echipa pregătită de Mirel Rădoi a dat lovitura în cupele europene, reușind să învingă cu 2-1 pe terenul celor de la Istanbul Bașakșehir, în prima manșă a play-off-ului Conference League.

Craiova, ce lovitură financiară!

O adevărată lovitură și financiară pentru Universitatea Craiova, care se va alege cu o sumă importantă din încasările pentru acest meci.

Cele 28.000 de locuri pline, la un preț mediu de 11.5 euro, ar aduce în conturile clubului în jurul a 250.000 de euro, asta după ce Universitatea ar scădea toate costurile a tot ceea ce implică organizarea unui meci european.

La acești bani s-ar mai adăuga și banii din biletele vândute în cazul în care Universitatea Craiova reușește să acceadă în grupele Conference League, iar în România ar putea sosi echipe precum Anderlecht, Fiorentina, Șahtior, Fiorentina, Beșiktaș, Crystal Palace, Dinamo Kiev sau AEK Atena.

