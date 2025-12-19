L-a luat la țintă pe Coelho Aurel Țicleanu, după înfrângerea fără precedent cu AEK Atena:  „Nu se fac schimbările astea!” +14 foto
Aurel Țicleanu. Foto: Sport Pictures
Conference League

L-a luat la țintă pe Coelho Aurel Țicleanu, după înfrângerea fără precedent cu AEK Atena: „Nu se fac schimbările astea!”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 19.12.2025, ora 12:13
alt-text Actualizat: 19.12.2025, ora 12:13
  • AEK Atena - U Craiova 3-2. Aurel Țicleanu (66 de ani), fostul mare jucător al Universității Craiova, a vorbit despre motivele prăbușirii jocului oltenilor în ultimele minute.
  • Echipa din Bănie a terminat pe primul loc de sub linia calificării în play-off-ul Conference League.

Oltenii au condus aproape o oră în meciul decisiv din Conference League, dar grecii au întors rezultatul. Lovitura a venit în prelungiri, când arbitrul a dat penalty, cu ajutorul VAR, la ultima fază a meciului.

AEK Atena - U Craiova 3-2. Aurel Țicleanu: „Nu se fac schimbările astea!”

„Un meci nu are numai 90 de minute. Astăzi Craiova și-a făcut lecțiile, a intrat în teren știind foarte bine ce joacă adversarul și, mai important, știind ce trebuie să joace ei. S-au clătinat primele 15 minute, au intrat ușor în joc, un nivel foarte bun cu un adversar deloc ușor.

Mai sunt intervențiile de la pauză, care nu au destabilizat situația, dar, în schimb, deficitar la schimbări. Spune o lege nescrisă a fotbalului că în momentul în care, pe faza de apărare, reușești să ajungi la minutul 90 cu structura asta, nu trebuie să umbli la structura asta!

Nu poți face două schimbări de fundași în minutul 90+6! Pot să ajut echipa la mijloc, dar nu cu Houri. Dacă-i dau o sabie mare, cade pe el, n-ai cum să mergi la luptă cu Lyes Houri”, a declarat Țicleanu, conform primasport.ro.

  • Jucătorii introduși pe teren de Filipe Coelho: Carlos Mora (66'), Alexandru Crețu (80'), Lyes Houri (80'), Vasile Mogoș (90+6') și Nikola Stevanovic (90+6')
  • Jucătorii scoși de pe teren de Filipe Coelho: Monday Etim (66'), Ștefan Baiaram (80'), Alexandru Cicâldău (80'), Anzor Mekvabishvili (90+6') și Teles (90+6')
Îmi pare rău de munca copiilor ăstora și de antrenorul care a pregătit foarte bine, dar nu se fac schimbările astea. Știți de ce nu se fac schimbări înainte de cornere sau lovituri? Că știu cine este omul meu, lucrurile au căpătat o anumită structură. Aurel Țicleanu

Baiaram a deschis scorul în minutul 30, iar Cicâldău a mărit avantajul în minutul 59. Oltenii au condus până în minutul 65, moment în care Domagoj Vida a redus din diferență, după pasa lui Răzvan Marin.

AEK Atena a egalat dramatic în minutul 90+8, prin Kutesa, iar deznodământul a venit în minutul 90+14, când Luka Jovic a transformat un penalty și a stabilit scorul final, 3-2.

AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures
AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures

Galerie foto (14 imagini)

Penalty-ul făcut de Houri în prelungiri. Captură Prima Sport AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures
+14 Foto
labels.photo-gallery

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • U Craiova - FSV Mainz 05 1-0
  • U Craiova - Sparta Praga 1-2
  • AEK Atena - U Craiova 3-2

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Strasbourg616
2. Rakow614
3. AEK Atena616
4. Sparta Praga613
5. Rayo Vallecano613
6. Shaktar613
7. Mainz613
8. AEK Larnaca612
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Lausanne611
10. Crystal Palace610
11. Lech Poznan610
12. Samsunspor610
13. Celje610
14. AZ Alkmaar610
15. Fiorentina69
16. Rijeka69
17. Jagiellonia69
18. Omonia68
19. Noah68
20. Drita68
21. KuPS67
22. Shkendija67
23. Zrinjski67
24. Sigma Olomouc67
Zona echipelor eliminate⤵️
25. U Craiova67
26. Lincoln Red Imps67
27. Dinamo Kiev66
28. Legia66
29. Slovan Bratislava66
30. Breidablik65
31. Shamrock Rovers64
32. Hacken63
33. Hamrun63
34. Shelbourne62
35. Aberdeen62
36. Rapid Viena61

Universitatea Craiova AEK Atena Aurel Ticleanu conference league
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share