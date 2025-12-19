L-a luat la țintă pe Coelho Aurel Țicleanu, după înfrângerea fără precedent cu AEK Atena: „Nu se fac schimbările astea!”

AEK Atena - U Craiova 3-2. Aurel Țicleanu (66 de ani), fostul mare jucător al Universității Craiova, a vorbit despre motivele prăbușirii jocului oltenilor în ultimele minute.

a vorbit despre motivele prăbușirii jocului oltenilor în ultimele minute. Echipa din Bănie a terminat pe primul loc de sub linia calificării în play-off-ul Conference League.

Oltenii au condus aproape o oră în meciul decisiv din Conference League, dar grecii au întors rezultatul. Lovitura a venit în prelungiri, când arbitrul a dat penalty, cu ajutorul VAR, la ultima fază a meciului.

AEK Atena - U Craiova 3-2 . Aurel Țicleanu: „Nu se fac schimbările astea!”

„Un meci nu are numai 90 de minute. Astăzi Craiova și-a făcut lecțiile, a intrat în teren știind foarte bine ce joacă adversarul și, mai important, știind ce trebuie să joace ei. S-au clătinat primele 15 minute, au intrat ușor în joc, un nivel foarte bun cu un adversar deloc ușor.

Mai sunt intervențiile de la pauză, care nu au destabilizat situația, dar, în schimb, deficitar la schimbări. Spune o lege nescrisă a fotbalului că în momentul în care, pe faza de apărare, reușești să ajungi la minutul 90 cu structura asta, nu trebuie să umbli la structura asta!

Nu poți face două schimbări de fundași în minutul 90+6! Pot să ajut echipa la mijloc, dar nu cu Houri. Dacă-i dau o sabie mare, cade pe el, n-ai cum să mergi la luptă cu Lyes Houri ”, a declarat Țicleanu, conform primasport.ro.

Jucătorii introduși pe teren de Filipe Coelho : Carlos Mora (66'), Alexandru Crețu (80'), Lyes Houri (80'), Vasile Mogoș (90+6') și Nikola Stevanovic (90+6')

: Carlos Mora (66'), Alexandru Crețu (80'), Lyes Houri (80'), Vasile Mogoș (90+6') și Nikola Stevanovic (90+6') Jucătorii scoși de pe teren de Filipe Coelho: Monday Etim (66'), Ștefan Baiaram (80'), Alexandru Cicâldău (80'), Anzor Mekvabishvili (90+6') și Teles (90+6')

Îmi pare rău de munca copiilor ăstora și de antrenorul care a pregătit foarte bine, dar nu se fac schimbările astea. Știți de ce nu se fac schimbări înainte de cornere sau lovituri? Că știu cine este omul meu, lucrurile au căpătat o anumită structură. Aurel Țicleanu

Baiaram a deschis scorul în minutul 30, iar Cicâldău a mărit avantajul în minutul 59. Oltenii au condus până în minutul 65, moment în care Domagoj Vida a redus din diferență, după pasa lui Răzvan Marin.

AEK Atena a egalat dramatic în minutul 90+8, prin Kutesa, iar deznodământul a venit în minutul 90+14, când Luka Jovic a transformat un penalty și a stabilit scorul final, 3-2.

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 U Craiova - FSV Mainz 05 1-0

- FSV Mainz 05 1-0 U Craiova - Sparta Praga 1-2

- Sparta Praga 1-2 AEK Atena - U Craiova 3-2

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Strasbourg 6 16 2. Rakow 6 14 3. AEK Atena 6 16 4. Sparta Praga 6 13 5. Rayo Vallecano 6 13 6. Shaktar 6 13 7. Mainz 6 13 8. AEK Larnaca 6 12 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Lausanne 6 11 10. Crystal Palace 6 10 11. Lech Poznan 6 10 12. Samsunspor 6 10 13. Celje 6 10 14. AZ Alkmaar 6 10 15. Fiorentina 6 9 16. Rijeka 6 9 17. Jagiellonia 6 9 18. Omonia 6 8 19. Noah 6 8 20. Drita 6 8 21. KuPS 6 7 22. Shkendija 6 7 23. Zrinjski 6 7 24. Sigma Olomouc 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. U Craiova 6 7 26. Lincoln Red Imps 6 7 27. Dinamo Kiev 6 6 28. Legia 6 6 29. Slovan Bratislava 6 6 30. Breidablik 6 5 31. Shamrock Rovers 6 4 32. Hacken 6 3 33. Hamrun 6 3 34. Shelbourne 6 2 35. Aberdeen 6 2 36. Rapid Viena 6 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport