Primă de „pensionare" la FCSB Câți bani va încasa Vlad Chiricheș după ce a fost pus pe linie moartă: „Asta e umilință?"
Vlad Chiricheș FOTO Sport Pictures
Superliga

Primă de „pensionare" la FCSB Câți bani va încasa Vlad Chiricheș după ce a fost pus pe linie moartă: „Asta e umilință?"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 14:01
alt-text Actualizat: 02.09.2025, ora 14:05
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul clubului FCSB, a confirmat că Vlad Chiricheș (35 de ani) nu va mai continua ca jucător la formația roș-albastră.
  • Omul de afaceri a precizat că fundașul va primi o sumă de bani și va fi scos de pe lista pentru Liga 1 și Europa League, iar în locul său va fi adus un alt fundaș central.

Decizia a venit după meciul cu CFR Cluj (2-2), când Chiricheș a fost schimbat în minutul 29, deși nu era accidentat, după ce l-a scăpat din marcaj pe Djokovic la primul gol al ardelenilor.

Suma pe care o va primi Vlad Chiricheș după ce a fost scos de pe liste

„Chiricheș nu va mai juca! I-am prelungit contractul pentru că aveam încredere în el, că cel vechi expira. A expirat în iunie, deci sunt două luni, iulie și august, iar eu îi dau 200.000 de euro primă.

240.000 de euro îi ia în două luni! Îl respect sau nu îl respect? Aud voci care spun că e o umilință. Care e umilința? Când eu îți dau în două luni 240.000 de euro. Unde e umilința? Sunt nebun eu?

Avem o performanță de făcut și nu putem să o facem cu el. Eu, ca respect, i-am dat 240.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Eu cred că e vârsta! Chiar am întrebat un medic și mi-a spus că de la o vârstă, când faci sport de performanță, poți să cazi dintr-un foc. Trupul nu mai poate să răspundă, se epuizează. Anul trecut a fost cel mai bun el, numărul 1, drept dovadă că eu m-am rugat de el să prelungească. Acum sunt 3 meciuri, am spus că mai aștept, că mai aștept… Gigi Becali

Becali a precizat că își dorește ca fundașul să rămână în continuare în cadrul clubului, dar nu ca jucător.

„Eu vreau să rămână în club! El nu e un om supărăcios! Nu s-a supărat că l-am schimbat.

E un om cuminte, cu un caracter extraordinar și eu cred că va rămâne”, a mai spus Becali.

CFR - FCSB, Chiriches schimbat in minutul 29. Captura Prima Sport (3).jpg
CFR - FCSB, Chiriches schimbat in minutul 29. Captura Prima Sport (3).jpg

Ulterior, patronul FCSB a detaliat motivele care au stat la baza deciziei în privința lui Chiricheș.

„Dacă jucam în vreo calificare și Djokovic dădea un gol de lângă tine, la mișto, înseamnă că tu ai curățat echipa toată!

O să îl scoatem de pe listă. Fundașul pe care îl luăm va intra în locul lui”, a mai spus Becali.

