Schimbat după 29 de minute Chiricheș, scos din teren după eroarea de la gol: „Umilitor! Pe patronul de la FCSB l-au lăsat nervii” +14 foto
Vlad Chiricheș. Foto: captură Prima Sport 1
Superliga

Schimbat după 29 de minute Chiricheș, scos din teren după eroarea de la gol: „Umilitor! Pe patronul de la FCSB l-au lăsat nervii”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 22:18
alt-text Actualizat: 31.08.2025, ora 22:30
  • CFR - FCSB. Vlad Chiricheș (35 de ani) a fost schimbat după doar 29 de minute în partida din Gruia.

Acesta a fost înlocuit de Darius Olaru, la scorul de 1-0 pentru echipa lui Andrea Mandorlini.

Remiză cu scântei în Gruia Meci cu patru goluri între CFR Cluj și FCSB » Nu au lipsit fazele controversate
Citește și
Remiză cu scântei în Gruia Meci cu patru goluri între CFR Cluj și FCSB » Nu au lipsit fazele controversate
Citește mai mult
Remiză cu scântei în Gruia Meci cu patru goluri între CFR Cluj și FCSB » Nu au lipsit fazele controversate

CFR - FCSB. Chiricheș a fost schimbat după 29 de minute

Vlad Chiricheș a fost schimbat în minutul 29 al partidei cu CFR Cluj din Gruia după o prestație foarte slabă a jucătorului campioanei României. El a ieșit de pe teren zâmbind ironic.

E bine, nu-l prinde repriza a doua. E umilitor pentru un jucător cu reputația lui Vlad Chiricheș să-l scoți după 29 de minute.

Dacă schimbi jucătorii la fiecare greșeală… Chiricheș se încălzește mai greu, e ca dieselul. E clar că pe patron l-au lăsat nervii”, a spus comentatorul Prima Sport Emil Grădinescu.

Clujenii au deschis scorul în minutul 19 prin Damjan Djokovic. Fostul jucător de la FCSB a înscris după o lovitură de cap perfectă în urma unui corner.

Vlad Chiricheș a fost cel care a greșit la golul CFR-ului, pentru că nu a sărit să lovească mingea cu capul în momentul când îl marca pe Djokovic.

CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport (4).jpg
CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport (4).jpg

Galerie foto (14 imagini)

CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport.jpg CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport (2).jpg CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport (3).jpg CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport (4).jpg CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport (5).jpg
+14 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Dragoș Grigore, divorț cu scandal Soția a cerut ordin de protecție împotriva fostului fundaș de la Dinamo și Rapid » Acuzații grave: „S-a legat cu pungă la cap”
Diverse
21:33
Dragoș Grigore, divorț cu scandal Soția a cerut ordin de protecție împotriva fostului fundaș de la Dinamo și Rapid » Acuzații grave: „S-a legat cu pungă la cap”
Citește mai mult
Dragoș Grigore, divorț cu scandal Soția a cerut ordin de protecție împotriva fostului fundaș de la Dinamo și Rapid » Acuzații grave: „S-a legat cu pungă la cap”
„Joacă la 8-9 zile și trag de timp” Mirel Rădoi, uimit de  ce a găsit la Botoșani : „Semnam numai ca să plecăm mai repede”
Superliga
21:26
„Joacă la 8-9 zile și trag de timp” Mirel Rădoi, uimit de ce a găsit la Botoșani: „Semnam numai ca să plecăm mai repede”
Citește mai mult
„Joacă la 8-9 zile și trag de timp” Mirel Rădoi, uimit de  ce a găsit la Botoșani : „Semnam numai ca să plecăm mai repede”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
CFR Cluj fcsb superliga etapa 8
Știrile zilei din sport
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
12:55
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
13:30
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Tenis
13:06
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Citește mai mult
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Opinii
10:55
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Citește mai mult
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:50
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
17:54
Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
 Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
17:39
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
18:27
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Top stiri din sport
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Campionate
10:16
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Citește mai mult
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Superliga
12:00
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Citește mai mult
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Diverse
11:31
Ultima zi de mercato Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Citește mai mult
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Special
09:01
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Citește mai mult
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”

Echipe/Competiții

fcsb 85 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
01.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share