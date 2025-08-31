Schimbat după 29 de minute Chiricheș, scos din teren după eroarea de la gol: „Umilitor! Pe patronul de la FCSB l-au lăsat nervii”

CFR - FCSB. Vlad Chiricheș (35 de ani) a fost schimbat după doar 29 de minute în partida din Gruia.

Acesta a fost înlocuit de Darius Olaru, la scorul de 1-0 pentru echipa lui Andrea Mandorlini.

Vlad Chiricheș a fost schimbat în minutul 29 al partidei cu CFR Cluj din Gruia după o prestație foarte slabă a jucătorului campioanei României. El a ieșit de pe teren zâmbind ironic.

„ E bine, nu-l prinde repriza a doua. E umilitor pentru un jucător cu reputația lui Vlad Chiricheș să-l scoți după 29 de minute.

Dacă schimbi jucătorii la fiecare greșeală… Chiricheș se încălzește mai greu, e ca dieselul. E clar că pe patron l-au lăsat nervii”, a spus comentatorul Prima Sport Emil Grădinescu.

Clujenii au deschis scorul în minutul 19 prin Damjan Djokovic. Fostul jucător de la FCSB a înscris după o lovitură de cap perfectă în urma unui corner.

Vlad Chiricheș a fost cel care a greșit la golul CFR-ului, pentru că nu a sărit să lovească mingea cu capul în momentul când îl marca pe Djokovic.

