Schimbat după 29 de minute Chiricheș, scos din teren după eroarea de la gol: „Umilitor! Pe patronul de la FCSB l-au lăsat nervii”

- CFR - FCSB. Vlad Chiricheș (35 de ani) a fost schimbat după doar 29 de minute în partida din Gruia.
Acesta a fost înlocuit de Darius Olaru, la scorul de 1-0 pentru echipa lui Andrea Mandorlini.
Vlad Chiricheș a fost schimbat în minutul 29 al partidei cu CFR Cluj din Gruia după o prestație foarte slabă a jucătorului campioanei României. El a ieșit de pe teren zâmbind ironic.
„E bine, nu-l prinde repriza a doua. E umilitor pentru un jucător cu reputația lui Vlad Chiricheș să-l scoți după 29 de minute.
Dacă schimbi jucătorii la fiecare greșeală… Chiricheș se încălzește mai greu, e ca dieselul. E clar că pe patron l-au lăsat nervii”, a spus comentatorul Prima Sport Emil Grădinescu.
Clujenii au deschis scorul în minutul 19 prin Damjan Djokovic. Fostul jucător de la FCSB a înscris după o lovitură de cap perfectă în urma unui corner.
Vlad Chiricheș a fost cel care a greșit la golul CFR-ului, pentru că nu a sărit să lovească mingea cu capul în momentul când îl marca pe Djokovic.