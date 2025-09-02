Șoc la FCSB! Chiricheș a fost scos de pe ambele liste: extern și Liga 1. Ce jucători sunt aleși pentru Europa League + Apariție-surpriză

Campioana va trimite astăzi la Nyon lista cu jucătorii care vor avea drept de joc în Europa League.

Chiricheș va fi lăsat pe dinafară și va fi îndepărtat și de pe cea de Liga 1, care trebuie realizată până cel târziu luni

Ce nume-surpriză va fi adăugat și care e singura modalitate prin care care Mario Tudose ar putea fi și pe lista UEFA, nu doar pentru cea de campionat, în rândurile de mai jos.

Până astăzi la miezul nopții, FCSB trebuie să completeze lista cu fotbaliștii care vor avea drept de joc pe tabloul principal în Europa League, competiție în care campioana va bifa 8 meciuri în intervalul 25 septembrie 2025 - 29 ianuarie 2026.

Chiricheș, scos de pe ambele liste: extern și Liga 1

Și se va produce o schimbare extrem de importantă. Vlad Chiricheș va fi scos de pe listă, așa cum amenințase Gigi Becali după meciul cu CFR, nemulțumit de prestația foarte slabă pe care jucătorul a avut-o.

29 a fost minutul în care Chiricheș a fost scos în derby-ul CFR - FCSB 2-2

Marele șoc pentru Chiricheș nu e neapărat că nu va avea drept de joc în Europa, ci că va fi îndepărtat inclusiv de pe lista de campionat.

Aceasta are termen de completare cel târziu ziua de luni a săptămânii viitoare, pe 8 septembrie, când se și închide oficial prima perioadă de mercato.

Practic, fără a fi prezent în tabelul de Europa League, dar nici în cel de Liga 1, pentru Chiricheș va fi final de drum la FCSB.

Becali spusese încă de duminică, după meciul cu CFR, într-o intervenție la Prima Sport, că îi va propune lui Chiricheș să rămână în club, ca antrenor secund sau altă funcție, dar de jucat nu se mai pune problema.

36 de ani va împlini Vlad Chiricheș pe 14 noiembrie, dar nu e cel mai în vârstă jucător din lot: Crețu va face 37 de ani în ianuarie

În locul lui Chiricheș va fi adăugat Dawa, fotbalist care acum e încă în perioada de recuperare după accidentarea gravă suferită în primăvară, la echipa națională a Camerunului.

El a avut ruptură de ligamente încrucișate și va reveni abia în a doua jumătate a lunii noiembrie, însă dacă nu ar fi adăugat acum pe lista UEFA, el ar putea intra abia după ce se termină tabloul principal din Europa League, adică abia în februarie.

Iar, de la finalul lui noiembrie până în ianuarie, FCSB va avea de jucat 4 meciuri în cupele europene.

27 noiembrie: Steaua Roșie Belgrad - FCSB

11 decembrie: FCSB - Feyenoord

22 ianuarie: Dinamo Zagreb - FCSB

29 ianuarie: FCSB - Fenerbahce

Și Thiam va fi adăugat pe lista UEFA. El va intra pe poziția lăsată liberă de plecarea lui Gheorghiță la U Cluj.

În schimb, mare dilemă pentru liste externă e în privința lui Mario Tudose. FCSB ar trebui să-l legitimeze până la terminarea zilei de azi pentru a putea fi trecut la UEFA, altfel el nu va avea drept de joc în Europa. Dacă ar fi trecut pe listă, ar ieși aproape sigur Kiki.

Cum va arăta lista FCSB pentru Europa League

Târnovanu, Zima, M. Udrea

Crețu, Pantea, Graovac, Ngezana, Dawa, M. Popescu, Radunovic, Tudose sau Kiki

Șut, Lixandru, Olaru, Cisotti, B. Alhassan , Miculescu, Politic, Edjouma, Oct. Popescu

Miculescu, Politic, Edjouma, Oct. Popescu Bîrligea, Fl. Tănase, Alibec, Thiam

* FCSB are doar 24 de locuri disponibile fiindcă ocupă doar 3 dintre cele 4 poziții în dreptul jucătorilor formați la nivel de club (M. Udrea, Pantea și Oct. Popescu)

În schimb, pentru campionat, FCSB are termen până luni să rezolve achiziția lui Mario Tudose, iar în Liga 1 ar fi pe lista B, acolo unde sunt jucătorii U21, cei născuți începând cu 1 ianuarie 2004, fără nici o restricție de număr.

