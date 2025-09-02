Joe Bugner a decedat Fostul pugilist care l-a înfruntat de două ori pe Muhammad Ali  s-a stins la 75 de ani

Boxul britanic și mondial sunt în doliu după dispariția lui Joe Bugner, unul dintre numele sonore ale anilor ’70.

Fost campion britanic și de trei ori european, Bugner a murit la 75 de ani, pe 1 septembrie 2025.

De două ori adversar al legendarului Muhammad Ali și al lui Joe Frazier, Bugner a devenit cunoscut pentru curajul său și pentru rezistența ieșită din comun, conform theguardian.com.

În perioada de vârf a carierei, Bugner s-a dovedit un adversar redutabil, reușind să ducă șapte runde cu maxilarul fracturat, episod petrecut în lupta pierdută cu Larry Middleton.

Între 1970 și 1972 a boxat de 24 de ori, confirmându-și statutul de pugilist de clasă mondială după ce l-a învins pe Henry Cooper.

A boxat 83 de meciuri în carieră, iar în 1975 a luptat cu Muhammad Ali pentru titlul mondial.

Meciul a fost pierdut la puncte, în căldura sufocantă din Kuala Lumpur (Malaezia).

Muhammad Ali și Joe Bugner. Foto: Captură YouTube, @VintageBoxingtm

Printre adversarii săi s-au numărat și alte nume mari precum Joe Frazier, Earnie Shavers și Ron Lyle, dar luptătorul a recunoscut întotdeauna că Muhammad Ali a fost cel mai mare: „Reacțiile, viteza și sincronizarea lui erau geniale”, spunea Bugner, potrivit sursei citate.

În prima luptă l-am prins cu o dreaptă excelentă, iar el mi-a spus: „Mamă, ce lovitură bună, ia mai dă una!” Aveam doar 22 de ani și am fost destul de naiv să încerc din nou, dar atunci m-a surprins cu patru lovituri puternice în bărbie. Joe Bugner

Bugner a mai luptat cu Ali în 1973, în Las Vegas. La fel ca în meciul pentru titlul mondial, a pierdut la puncte, prin decizie unanimă.

Este o zi tristă pentru box. A fost un personaj, cu o carieră lungă și plină de adversari de top. Frank Bruno, cel care l-a învins pe Bugner în 1987, într-un meci de revenire

Bugner s-a născut în Ungaria în 1950 și s-a mutat în Marea Britanie în urma invaziei sovietice.

S-a retras prima dată în 1976, dar a revenit de mai multe ori, ultima dată în 1999, după ce cucerise, la 48 de ani, centura WBF (World Boxing Federation) în fața lui James „Bonecrusher” Smith.

69 de victorii a obținut pugilistul britanic în cariera sa, 41 dintre ele fiind prin knockout

Bugner juca golf alături de Dean Martin

Succesul obținut în 1971, prin victoria controversată în fața lui Henry Cooper, l-a transformat pe Bugner într-o figură contestată în Marea Britanie, unde i s-a reproșat stilul prudent și faptul că a „pensionat” un simbol național.

Sătul de critici și huiduieli, în anii ’80 s-a mutat în Australia, unde promotorii l-au redenumit drept „Aussie Joe”, conform dailymail.co.uk.

În afara ringului, Bugner a dus o viață la fel de plină: a jucat golf alături de faimosul actor Dean Martin, a fost prieten apropiat cu Tom Jones și a apărut în filme, inclusiv în „Street Fighter” (1994).

A fost implicat și în producția filmului despre viața pugilistului James Braddock, „Cinderella Man”, însă relația cu actorul Russell Crowe s-a deteriorat brusc după ce a fost înlăturat din proiect.

Ultimii ani i-a petrecut departe de lumina reflectoarelor, afectat de demență și internat într-un cămin de îngrijire din Brisbane, unde și-a găsit sfârșitul.

