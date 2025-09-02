Achiziție U21 de urgență la FCSB Campioana a ajuns să nu aibă jucător convocat la naționala de tineret și negociază pentru a aduce un fotbalist

În lotul pe care Costin Curelea l-a anunțat pentru meciurile României U21 în preliminariile CE nu există nici un fotbalist de la FCSB.

Campioana caută cu disperare o soluție urgentă pentru a avea fotbalist U21 și îl vrea pe Mario Tudose, stoperul deținut în coproprietate de FC Argeș și Benfica.

FCSB a ratat complet startul campionatului, în care a adunat doar 6 puncte în 8 etape.

Una dintre explicații e că variantele pentru a acoperi regula U21 au fost departe de pretențiile unui club care ca obiectiv titlul de campioană. Cercel, Toma și Stoian au fost jucătorii pe care FCSB i-a folosit pentru a bifa legea Federației.

Achiziție U21 de urgență la FCSB. Pentru cine negociază campioana

Cea mai bună dovadă că nici unul dintre ei nu a dat randament e faptul că pe lista fotbaliștilor convocați la naționala U21, pentru meciurile din preliminariile CE, nu e se regăsește nimeni de la FCSB.

În schimb, nu mai puțin de 9 cluburi din Liga 1 trimit cel puțin un jucător sub comanda proaspătului selecționer, Costin Curelea. Chiar și unul de liga secundă are jucător la lotul de tineret, Corvinul, iar FCSB nu are.

Ce jucători U21 au fost selecționați din Liga 1, de unde FCSB lipsește

CLUB JUCĂTORI Craiova Mihnea Rădulescu Rapid Vulturar Dinamo Pașcalău, Cr. Mihai, Musi FC Argeș M. Tudose UTA - Botoșani - Farul Maftei, Radaslavescu U Cluj Lefte, A. Trică Slobozia - Oțelul Bană Hermannstadt Ciubotaru FCSB - CFR Biliboc Petrolul Boțogan Csikszereda - Metaloglobus -

Tocmai pentru că a ajuns într-o situație critică, FCSB încearcă în aceste zile, din ultima săptămână de mercato, să realizeze în regim de urgență o achiziție U21, care să se ridice la pretențiile unui club care vrea să-și apere titlul de campioană.

Alegerea e Mario Tudose, stoperul care joacă la FC Argeș. Are doar 20 de ani, însă el e deținut în coproprietate de piteșteni și Benfica, gruparea lusitană împrumutându-l în Trivale.

FCSB a făcut o ofertă și sunt șanse importante ca Tudose să ajungă sub comanda lui Charalambous și Pintilii.

„Nu vom mai juca având jucătorul U21 în ofensivă, ci doar în apărare, fundaș lateral sau fundaș central”, a spus Becali.

Interesul campioanei pentru Tudose a fost confirmat și de Dani Coman, președintele argeșenilor, astăzi, la Fanatik.

100% a fost procentul de apariții pe care Tudose l-a bifat în actualul sezon în echipa lui FC Argeș: a jucat toate cele 9i meciuri, 8 în Liga 1 și unul în Cupa României

Ce variante ar avea FCSB, pentru regula U21, dacă l-ar aduce pe Tudose

JUCĂTOR POST Cercel fundaș dreapta M. Tudose fundaș central Dăncuș fundaș central Toma atacant lateral Stoian atacant

