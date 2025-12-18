Dănciulescu, apărat cu pistolul Dezvăluiri halucinante despre revenirea atacantului la Dinamo: „Terorizat ani de zile. Nici nu mai avea curaj să vină la echipă”
Dănciulescu, apărat cu pistolul Dezvăluiri halucinante despre revenirea atacantului la Dinamo: „Terorizat ani de zile. Nici nu mai avea curaj să vină la echipă"

  • Ionel Culina, fostul ofițer de presă al lui FC Dinamo, a dezvăluit clipele de groază prin care a trecut Ionel Dănciulescu (49 de ani), atunci când era transferat de roș-albi de la rivala Steaua.

Ionel Dănciulescu ajungea pentru prima dată în „Ștefan cel Mare” în anul 1995, când era transferat de la Electroputere Craiova.

Ulterior, după două sezoane la Dinamo, atacantul avea să semneze cu turcii de la Altay Izmir, dar s-a întors în România în anul 1998 și a semnat cu rivala „câinilor”, Steaua.

Ionel Culina, dezvăluiri halucinante despre Ionel Dănciulescu: „A fost un om terorizat la Dinamo

„Danciu-gol” a petrecut trei ani la formația din Ghencea, iar în ianuarie 2002 a revenit la Dinamo, lucru greu de digerat de suporterii roș-albilor, echipă în poarta căreia înscrisese mai multe goluri când juca în Ghencea.

Ionel Culina a făcut dezvăluiri halucinante despre modul în care a fost tratat Ionel Dănciulescu la întoarcerea sa la clubul din „Ștefan cel Mare”.

„A fost un om terorizat la Dinamo. Ăsta este cuvântul. El a cedat total când a plonjat cu mașina în Dâmbovița.

Ăla a fost momentul în care nu a mai rezistat din punct de vedere psihic la tratamentul la care a fost suspus de tot ce înseamnă suflarea dinamovistă, indiferent că era «peluzar», că stătea la Tribuna 2 sau la Tribuna 1”, a afirmat Culina în primă fază, citat de fanatik.ro.

Dinamo l-a luat de la Steaua pentru că Dănciulescu intrase într-un conflict cu Pițurcă și nu mai juca la Steaua. Conflictul escaladase și dovada e că Pițurcă ajunsese selecționer la echipa națională, dar nu l-a convocat niciodată pe Dănciulescu deși a fost fotbalistul anului, golgheter de două ori. A mai prins echipa națională cu Răzvan Lucescu. Ionel Culina

Dănciulescu, apărat cu pistolul în fața furiei fanilor lui Dinamo

Fostul ofițer de presă al „câinilor” și-a continuat discursul și a povestit cum fostul șofer de autocar de la Dinamo, Costel Ologu, poreclit ”Tyson”, îl aducea cu mașina personală pe Dănciulescu la antrenamente și îl apăra cu pistolul de furia fanilor.

„La un moment dat, Danciu nici nu mai avea curaj să vină la echipă.

El duminica, pe Ștefan cel Mare, dădea unul, două goluri, decidea un meci, o victorie și la final stătea ascuns pe tunel, nu avea curaj să iasă să se bucure.

Îl înjurau, plângea în vestiar, aștepta să se elibereze stadionul, să plece toți spectatorii și pleca și el ultimul.

El nu avea curaj să vină la antrenament. Șoferul nostru, Tyson, se ducea cu mașina personală, îl lua pe Danciu de acasă, venea cu el în Ștefan cel Mare la antrenament.

Suporterii erau la Tribuna 2, la vestiare, Tyson se dădea jos și scotea pistolul pentru cei care veneau până aproape de mașină să-l scuipe, să-l bruscheze.

Deja suporterii începuseră să vorbească între ei: «Bă, nu vă mai duceți pe acolo pentru că ăla e nebun, ăla are pistol, are bâte în mașină». A fost terorizat, așa a plonjat în Dâmbovița, când putea să fie finalul lui”, a povestit Culina.

În cele din urmă, Dănciulescu a reușit să se împace cu suporterii lui Dinamo și a devenit cel mai prolific jucător și marcator din istoria clubului.

„Am răzbit prin valuri de ură. Să te fluiere propriii suporteri e cel mai dureros lucru posibil”, povestea Ionel Dănciulescu pentru GOLAZO.ro acum un an.

„Crede-mă, sunt anumite momente în care pur și simplu clachezi. Indiferent, orice ai face, orice ai schimba la tine, oricât de mult ți-ai dori să reușești, să joci bine … Crede-mă, sunt momente în care pur și simplu clachezi. Nu ai nicio soluție!”, a continuat Danciu-gol.

Cifrele lui Ionel Dănciulescu în tricoul lui Dinamo:

  • 356 meciuri / 152 goluri în prima ligă
  • 44 meciuri / 23 goluri în Cupa României
  • 41 meciuri / 16 goluri în cupele europene
  • Campion al României (3): 2002, 2004, 2007
  • Cupa României (4): 2003, 2004, 2005, 2012
  • Supercupa Romaniei (1): 2012
  • Golgeter al României (2): 2004, 2008

