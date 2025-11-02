Doliu în fotbalul italian A murit fostul antrenor al lui Napoli » Mentorul generației lui  Allegri, Gasperini și Bergodi

Giovanni Galeone, una dintre figurile marcante ale fotbalului italian din ultimele decenii, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani.

Galeone a fost antrenorul lui Cristiano Bergodi (61 de ani), actualul antrenor al celor de la U Cluj.

Italianul s-a stins din viață astăzi, la un spital din Udine, unde era internat de peste o lună în stare gravă, conform ilmessaggero.it.

A murit Giovanni Galeone, mentorul generației lui Allegri, Gasperini și Bergodi

Galeone a fost recunoscut ca un veritabil formator de antrenori.

Printre discipolii săi se numără Massimiliano Allegri (AC Milan) și Gian Piero Gasperini (AS Roma), doi dintre cei mai respectați tehnicieni ai fotbalului italian contemporan.

Ironia sorții a făcut ca cei doi să trebuiască să se întâlnească chiar în ziua dispariției mentorului lor, în meciul de pe stadionul San Siro dintre AC Milan și Roma , care va avea loc azi, la 21:45.

Un alt jucător antrenat de Giovanni Galeone a fost Cristiano Bergodi, pe care l-a folosit în 110 meciuri la Pescara.

După perioada petrecută sub comanda lui Galeone, Bergodi a fost transferat la Lazio, unde a evoluat în 186 de partide.

În prezent, fostul fundaș italian activează ca antrenor în Liga 1, la Universitatea Cluj.

4 promovări în Serie A figurează în palmaresul lui Giovanni Galeone: două cu Pescara, una cu Udinese și una cu Perugia. În sezonul 1986–1987, tehnicianul italian a câștigat campionatul de Serie B, conducând Pescara către o performanță istorică

Sistemul favorit al lui Galeone a fost 4-3-3, care era menit să evidențieze creativitatea și tehnica jucătorilor.

A fost printre primii tehnicieni italieni care au încurajat marcajul zonal, într-o perioadă dominată de apărarea om-la-om, și a insistat ca extremele și fundașii laterali să contribuie activ în ambele faze ale jocului, potrivit sursei citate.

