Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a anunțat că în cursul săptămânii viitoare va achita toate datoriile echipei.

Formația ardeleană se află sub atenta monitorizare a UEFA, după ce a înregistrat mai multe datorii către foști jucători și angajați ai clubului.

Ioan Varga, anunță că va plăti datoriile CFR-ului : „Cea mai bună veste din ultimele șase luni”

Patronul „feroviarilor” a declarat că va plăti toate datoriile clubului, astfel încât jucătorii și staff-ul tehnic să aibă banii la zi, totul pentru a redresa situația echipei.

CFR Cluj se află în cea mai grea perioadă din ultimii ani. Aflată pe locul 13 în campionat, poziție de baraj, echipa a reușit să câștige doar două partide în cele 14 etape disputate.

„Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste din punct de vedere financiar pentru CFR Cluj.

O să plătesc toate datoriile și o să aduc situația clubului la zero, astfel că toată lumea trebuie să își facă treaba și să ne îndeplinim obiectivele.

Se vor plăti salariile restante la jucători și, bineînțeles, și alte datorii ale clubului”, a declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.

CFR Cluj riscă să nu poată participa în cupele europene

Cu datorii de 1,9 milioane de euro către fotbaliști și angajați, CFR Cluj ar putea fi exclusă din cupele europene, dacă nu va achita salariile restante.

În astfel de situații, în primă fază, UEFA amendează cluburile cu probleme financiare și acorda un nou termen pentru achitarea datoriilor.

Dacă nici după cel de-al doilea termen cluburile nu își rezolvă problemele, forul european le interzice accesul în cupele europene, chiar dacă acestea și-au câștigat dreptul de a participa.

