Gloria Bistrița - Metz 24 - 31. Elevele lui Carlos Viver au suferit prima înfrângere în Liga Campionilor

Gloria Bistrița a pierdut împotriva celor de la Metz, scor 24-31, în runda #3 din Liga Campionilor EHF.

Aceasta este prima înfrângere suferită de elevele lui Carlos Viver (52 de ani) în actuala ediție a competiției continentale.

Echipa din Franța a început partida în forță, reușind să se desprindă la 5-0 în primele minute. Gloria a marcat primul său gol abia în minutul 6, iar până în minutul 11 scorul era 3-6.

Pe parcursul primei reprize, Bistrița a redus treptat din diferență. De la 1-5 și 7-11, fetele lui Viver au ajuns la doar trei goluri în spate, iar tabela a indicat 11-14

Gloria a început mult mai bine în repriza secundă și s-a apropiat la un gol, 17-18, în minutul 38.

Totuși, Metz a preluat din nou controlul meciului și s-a desprins la 21-18 în minutul 46, iar până la final și-a mărit avantajul și s-a impus cu 31-24.

Cele mai bune marcatoare ale Gloriei au fost Asuka Fujita , cu 6 goluri, urmată de Paula Arcos și Lorena Ostase , fiecare cu câte 4 reușite.

„Felicitări echipei Metz pentru victorie. Eficiența noastră nu a fost la nivelul de care aveam nevoie astăzi.

Evident, nu este un moment fericit pentru noi, am pierdut puncte importante, dar nu cred că scorul reflectă cu adevărat valoarea echipei noastre.

Am avut șanse să întoarcem jocul, dar nu am reușit să spargem apărarea adversă. Totuși, am dat tot ce am avut mai bun”, a declarat Carlos Viver, după meci.

Este prima înfrângere pentru Gloria în acest sezon de Champions League, după ce a câștigat cu Storhamar (29-26) și Schaeffler (34-33).

Etapa a patra aduce un nou duel de foc: Gloria va juca în deplasare cu Gyor, liderul grupei, pe 4 octombrie.

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF:

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Gyor 3 6 2 Metz 3 6 3 Gloria Bistrița 3 4 4 Esbjerg 3 2 5 Storhamar 3 2 6 DVSC Schaeffler 3 2 7 BVB Dortmund 3 2 8 Buducnost 3 0

