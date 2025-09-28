Gloria Bistrița - Metz 24 - 31  Elevele lui Carlos Viver au suferit prima înfrângere în Liga Campionilor
Gloria Bistrița. Foto: Sportpictures
Handbal

Gloria Bistrița - Metz 24 - 31 Elevele lui Carlos Viver au suferit prima înfrângere în Liga Campionilor

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 19:53
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 19:53
  • Gloria Bistrița a pierdut împotriva celor de la Metz, scor 24-31, în runda #3 din Liga Campionilor EHF.
  • Aceasta este prima înfrângere suferită de elevele lui Carlos Viver (52 de ani) în actuala ediție a competiției continentale.

Echipa din Franța a început partida în forță, reușind să se desprindă la 5-0 în primele minute. Gloria a marcat primul său gol abia în minutul 6, iar până în minutul 11 scorul era 3-6.

Gloria Bistrița - Metz 24 - 31. Elevele lui Carlos Viver au suferit prima înfrângere în Liga Campionilor

Pe parcursul primei reprize, Bistrița a redus treptat din diferență. De la 1-5 și 7-11, fetele lui Viver au ajuns la doar trei goluri în spate, iar tabela a indicat 11-14

Gloria a început mult mai bine în repriza secundă și s-a apropiat la un gol, 17-18, în minutul 38.

Totuși, Metz a preluat din nou controlul meciului și s-a desprins la 21-18 în minutul 46, iar până la final și-a mărit avantajul și s-a impus cu 31-24.

  • Cele mai bune marcatoare ale Gloriei au fost Asuka Fujita, cu 6 goluri, urmată de Paula Arcos și Lorena Ostase, fiecare cu câte 4 reușite.
  • Pentru Metz, cea mai bună marcatoare a fost Sarah Boukit, care a reușit șapte goluri.

„Felicitări echipei Metz pentru victorie. Eficiența noastră nu a fost la nivelul de care aveam nevoie astăzi.

Evident, nu este un moment fericit pentru noi, am pierdut puncte importante, dar nu cred că scorul reflectă cu adevărat valoarea echipei noastre.

Am avut șanse să întoarcem jocul, dar nu am reușit să spargem apărarea adversă. Totuși, am dat tot ce am avut mai bun”, a declarat Carlos Viver, după meci.

Este prima înfrângere pentru Gloria în acest sezon de Champions League, după ce a câștigat cu Storhamar (29-26) și Schaeffler (34-33).

Etapa a patra aduce un nou duel de foc: Gloria va juca în deplasare cu Gyor, liderul grupei, pe 4 octombrie.

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF:

LocEchipaMeciuriPuncte
1Gyor36
2Metz36
3Gloria Bistrița34
4Esbjerg32
5Storhamar32
6DVSC Schaeffler32
7BVB Dortmund32
8Buducnost30

gloria bistrita liga campionilor handbal feminin metz carlos viver
