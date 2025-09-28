Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia

- Farul - Unirea Slobozia. Alexandru Buzbuchi (31 de ani) a greșit la golul prin care ialomițenii au egalat, chiar sub privirile lui Gheorghe Hagi (60 de ani).
În minutul 56, la un corner, portarul cu 157 de meciuri în Superliga a ieșit greșit și a încercat să boxeze mingea, dar a ratat complet intervenția.
Farul - Unirea Slobozia. Buzbuchi, gafă sub ochii lui Hagi
Balonul, care trecuse pe lângă Buzbuchi, l-a lovit pe Florescu, care încerca să se ferească de pumnul portarului, și a intrat în poartă, chiar sub privirile lui Gheorghe Hagi, fostul antrenor și actual finanțator al echipei.
Acesta a fost golul egalizator. Bogdan Țîru a deschis scorul în minutul 45+2.
Echipele de start:
- Farul: Buzbuchi - Vînă, Larie, Țîru, C. Ganea - D. Ramalho, V. Dican, E. Radaslavescu - I. Cojocaru, A. Ișfan, R. Tănasă
- Rezerve: R. Munteanu, Ducan, D. Sîrbu, Duțu, Pellegrini, Pereira, Nikolov, G. Iancu, Sima, Grigoryan, Vojtus, Markovic
- Antrenor: Ianis Zicu
- Unirea Slobozia: I. Gurău - A. Dorobanțu, A. Dinu, Antoche, A. Dragu - V. Pop, V. Hamdiju - Afalna, F. Purece, P. Dulcea - R. Espinoza
- Rezerve: R. Popa, R. Negru, Ibrian, Safronov, C. Toma, I. Coadă, Jeno, R. Deaconu, Rotund, Florescu, Bărbuț, Said
- Antrenor: Andrei Prepeliță
- Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea, Asistenți: Avram Valentin, Cerei Alexandru, VAR: Mladinovici Horia Gabriel, AVAR: Antonie Andrei
- Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi”