Chivu, dezlănțuit  Motivul pentru care antrenorul lui Inter a sărbătorit ca niciodată  golul lui Pio Esposito

Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul celor de la Inter, a sărbătorit cu patos reușita lui Pio Esposito (20 de ani), din duelul contra lui Cagliari, 2-0.

Obișnuiți cu un Cristi Chivu calm, italienii au fost surprinși de bucuria exacerbată a tehnicianului român.

Pio Esposito a răsplătit încrederea oferită de Cristi Chivu

Cristi Chivu a explodat la golul marcat de Pio Esposito, în duelul câștigat contra lui Cagliari, 2-0. Celebrarea sa a devenit virală pe internet.

Antrenorul a trăit intens reușita tânărului jucător al nerazzurrilor, întrucât confirmă încrederea oferită de antrenorul român.

Cristi Chivu și Francesco Pio Esposito au mai colaborat, la echipa Primavera a celor de la Inter, în 2023.

Atunci, tehnicianul român i-a oferit banderola de căpitan atacantului, într-un meci disputat în compania echipei de juniori a celor de la Cagliari, când Pio a marcat un hat-trick.

Chivu i-a oferit și debutul la Campionatul Mondial al Cluburilor, unde Pio a marcat împotriva lui River Plate, apoi l-a aruncat în luptă pe „Johan Cruyff

Arena” din Amsterdam și, în final, i-a oferit debutul în Serie A împotriva lui Udinese.

Pio Esposito, de la Brescia la Inter

Francesco Pio Esposito a început fotbalul în academia celor de la Brescia și, la 14 ani, a fost transferat de Inter, unde și-a petrecut restul junioratului.

Pentru grupa Primavera a celor de la Inter a fost unul dintre jucătorii de bază. Atacantul a evoluat în 41 de partide, reușind să marcheze 16 goluri și să ofere 3 pase decisive.

În sezonul următor, Esposito a fost împrumutat la divizionara secundă Spezia, unde a strălucit. Jucătorul în vârstă de 20 de ani a fost al doilea cel mai bun marcator al campionatului, cu 17 reușite.

25.000.000 de euro este cota de piață a lui Pio Esposito, conform Transfermarkt

Pio Esposito a revenit, în vară, la prima echipă a lui Inter și a debutat în tricoul „nerrazzurilor” la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Atacantul în vârstă de 20 de ani a debutat pentru echipa națională a Italiei, în luna mai. Esposito a fost introdus în minutul 84, în locul lui Moise Kean, în victoria Italiei împotriva Estoniei, 5-0.

