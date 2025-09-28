Rayo Vallecano - Sevilla 0-1. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost integralist în cea de-a patra înfrângere suferită de echipa sa în La Liga.

Fundașul a fost aproape să înscrie un gol cu un șut spectaculos, de la peste 30 de metri.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Akor Adams în minutul 87, într-un final de meci tensionat pentru gazde.

Rayo Vallecano - Sevilla 0-1 . Rațiu l-a surprins pe Vlachodimos cu un șut de la 30 de metri

În minutul 38, De Frutos i-a pasat lui Rațiu, care a urcat cu mingea până la marginea careului, apoi i-a returnat balonul.

De Frutos a pierdut posesia, însă Alvaro Garcia a recuperat rapid și a șutat, dar mingea a fost reținută fără emoții de Vlachodimos, care se află într-o formă excelentă.

Andrei Rațiu s-a remarcat în startul reprizei secunde, când a fost aproape de a deschide scorul cu un șut spectaculos de la peste 30 de metri.

Totuși, portarul Odysseas Vlachodimos a avut o intervenție salvatoare.

Acesta a respins nu doar șutul fundașului român, ci și o a doua execuție periculoasă, venită imediat după aceea, din partea lui Pathe Ciss.

Jurnalistul Jonay Amaro l-a lăudat pe fundaș pentru modul în care a reușit să îi țină piept pe Ruben Vargas.

„Andrei Rațiu, care este sub lupa fanilor, îl ține foarte bine pe Ruben Vargas. Elvețianul este motorul ofensivei Sevillei, iar fundașul lateral de la Rayo îl ține foarte bine în frâu”, a notat jurnalistul, pe rețelele de socializare.

Andrei Ratiu está con la lupa puesta por muchos aficionados, pero de momento, hoy está secando bien a Rubén Vargas. El suizo es el agitador ofensivo del Sevilla y el lateral rayista le está conteniendo muy bien.



— Jonay Amaro (@AmaroJonay) September 28, 2025

În urma acestui rezultat, Rayo Vallecano ocupă locul 16 în La Liga, cu 5 puncte. Echipa lui Rațiu a obținut o singură victorie, două remize și a suferit patru înfrângeri.

Următorul meci pentru Rayo Vallecano va fi împotriva celor de la Shkendija, în Conference League, pe 2 octombrie, de la 19:45.

