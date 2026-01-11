„Dacă vorbeam engleză, mă linșau” Dezvăluirile unui fost fotbalist român, din perioada petrecută în Iran: „Pe mine m-a scuturat puțin”
Ovidiu Tâlvan pe când juca pentru Dinamo, în sezonul 2001-2002. Foto: Sport Pictures
Diverse

„Dacă vorbeam engleză, mă linșau” Dezvăluirile unui fost fotbalist român, din perioada petrecută în Iran: „Pe mine m-a scuturat puțin”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.01.2026, ora 21:31
  • Ovidiu Tâlvan (53 de ani), fostul jucător al celor de la Dinamo, a vorbit despre scurta perioadă petrecută ca jucător în Iran, în contextul protestelor actuale, pornite din Teheran.
  • Fostul fundaș al „câinilor” a evoluat timp de 4 luni pentru Pegah Gilan, club desființat în 2008, din orașul Rasht.

Iran se confruntă de mai bine de două săptămâni cu proteste ample ale populației, din cauza măsurilor economice, inflației ridicate și a nivelului de trai tot mai scăzut.

Barcelona, supercampioană VIDEO Catalanii  câștigă Supercupa Spaniei după un meci nebun, disputat în Arabia Saudită
Citește și
Barcelona, supercampioană VIDEO Catalanii câștigă Supercupa Spaniei după un meci nebun, disputat în Arabia Saudită
Citește mai mult
Barcelona, supercampioană VIDEO Catalanii  câștigă Supercupa Spaniei după un meci nebun, disputat în Arabia Saudită

Ovidiu Tâlvan: „E normal să aibă cerinţe pentru un nivel de trai civilizat”

În contextul acestor proteste, soldate cu decesul a zeci de persoane, Tâlvan a comentat și el situația din Iran. Întrebat cum a ajuns să evolueze pentru un club iranian, acesta a transmis:

„Faptul că am plecat cu un coleg cu care am jucat în China, un sârb. Mi-a zis să mergem acolo că e un antrenor sârb şi că n-o să fie vreo problemă, plus un antrenor cu portarii moldovean, din Moldova.

Eram cinci inşi din Europa şi aşa am ajuns acolo, că dacă mă duceam singur, nu stăteam patru luni.

La nivel de contract, tot ce s-a promis s-a plătit, financiar au fost OK. Erau consumatori de fotbal, dar atunci Iranul era bine cotat la nivel de naţională. Ei se calificaseră la Campionatului Mondial din Coreea de Sud şi atunci au ajuns sus în clasamentul mondial. 

Am stat undeva la patru luni în Iran acum mulţi ani. Am fost în 2004. Chestiile politice nu m-au interesat la acel nivel, dar traiul de acolo era restricţionat mai mult decât este normal.

Totuşi, dacă stăm să ne gândim că de prin 1973 au acest regim, atunci au rezistat eroic. Nu ştiu dorinţele celor din stradă, dar economia lor e la pământ şi e normal să aibă cerinţe ca să aibă un nivel de trai civilizat”, a declarat Ovidiu Tâlvan, potrivit orangesport.ro.

Ovidiu Tâlvan: „Dacă vorbeam în engleză, mă linşau”

În continuare, fostul fundaș a vorbit despre nivelul de trai dificil, restricțiile din Iran și despre un moment în care viața i-a fost pusă în pericol.

„De exemplu nu aveau voie să aibă antene parabolice, nu aveau voie să prindă programe din altă ţară, decât cele gestionate de politica de la vremea respectivă. Nouă ne-au pus antena parabolică în pod, ascunsă. Am stat cu un sârb şi antrenorii în aceeaşi casă cu patru apartamente. Să vorbim la telefon era foarte complicat. Aveam cartelă cumpărată pe sistemul lor de telefonie mobilă, dar în fiecare zi stăteam cinci ore să reuşim să prindem convorbiri în Europa.

Găseai produsele dorite, că sunt magazine, fel de fel de magazine locale sau asiatice mai mult, restaurante, produse de fast food, dar nu găseai McDonald's sau KFC, găseai echivalentul lor local. 

Alcool nu se găsea deloc pe piaţă, doar fără alcool găseai produse la o pizzerie unde mergeam zilnic cu antrenorul sârb şi jucătorul din Serbia. Acolo mâncam şi consumam bere fără alcool.

Nu prea mergeam prin alte părţi, că era dificil. Un incident mi s-a întâmplat chiar mie, mă duceam la farmacie să iau un produs despre care medicul de la echipă mi-a spus că doar într-o farmacie locală se găseşte.

Eram pe trecerea de pietoni şi a trebuit să alerg că, dacă nu, mă călca maşina. Norocul meu e că am vorbit în română, că dacă vorbeam în engleză, mă linşau. 

În perioada în care am fost eu, că am fost în perioada Ramadanului, pe stradă au început nişte ritualuri - cred că depind şi de religia lor - şi mergeau cu boxe, cu alai, cântau, aveau câteva persoane care mergeau la bustul gol şi se biciuiau pe spate, se autoflagelau. E o chestie de religie, dar pe mine m-a scuturat puţin.

Cafea aveai voie să bei doar la un hotel de patru stele, nu se vindea în oraş, în oraşul în care stăteam eu, că poate la Teheran era altceva.

Încă de pe atunci se vorbea că va fi o problemă în Iran. Chiar când am venit acasă, în România, am anunţat că renunţ la ultima lună de contract, din cauza acestei informaţii. A fost neoficială şi nici nu s-a concretizat” a mai spus Tâlvan.

Acesta a făcut referire și la restricţiile legate de libera exprimare:

„Da. Am văzut pe stradă un coleg de echipă, care stătea de vorbă cu cineva, care stătea într-un geam şi eu n-am sesizat treaba asta. Când m-am apropiat, geamul s-a închis şi am rămas doar eu cu colegul meu.

El mi-a zis că ar fi bine să nu stau, vorbind încet, să mă duc, să ajung acasă. Am înţeles, salut. N-am simţit că am fost urmărit de autorităţi sau dacă am fost...”.

Citește și

Cerințele lui Costel Gâlcă Ce își dorește antrenorul de la Rapid, la finalul cantonamentului din Antalya: „Aștept și sper” + Reacția lui Onea
Superliga
19:52
Cerințele lui Costel Gâlcă Ce își dorește antrenorul de la Rapid, la finalul cantonamentului din Antalya: „Aștept și sper” + Reacția lui Onea
Citește mai mult
Cerințele lui Costel Gâlcă Ce își dorește antrenorul de la Rapid, la finalul cantonamentului din Antalya: „Aștept și sper” + Reacția lui Onea
„Lipsă de respect”  Lorena Balaci i-a răspuns lui Ladislau Boloni, care l-a făcut neserios pe Ilie Balaci: „Este apărat de amintirile oamenilor”
Superliga
19:50
„Lipsă de respect” Lorena Balaci i-a răspuns lui Ladislau Boloni, care l-a făcut neserios pe Ilie Balaci: „Este apărat de amintirile oamenilor”
Citește mai mult
„Lipsă de respect”  Lorena Balaci i-a răspuns lui Ladislau Boloni, care l-a făcut neserios pe Ilie Balaci: „Este apărat de amintirile oamenilor”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
dinamo bucuresti proteste iran ovidiu talvan pegah gilan
Știrile zilei din sport
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Campionate
10:52
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Citește mai mult
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Investigatii
08:15
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Citește mai mult
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Stranieri
12:13
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Citește mai mult
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Superliga
11:41
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Citește mai mult
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:25
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat”
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat”
15:36
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
15:18
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!”
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!”
15:34
Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare”
Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Top stiri din sport
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Campionate
11:11
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Citește mai mult
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro:  robinete din aur și piscină din sticlă
Diverse
11.01
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro: robinete din aur și piscină din sticlă
Citește mai mult
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro:  robinete din aur și piscină din sticlă
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Superliga
11.01
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Citește mai mult
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Stranieri
10:43
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Citește mai mult
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share