 Olăroiu, investiție de milioane  Tehnicianul va construi un complex rezidențial într-o zonă importantă a Capitalei

Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, va investi o sumă importantă într-un proiect imobiliar din București.

Tehnicianul român și mai mulți asociați vor construi un complex rezidențial într-o zonă importantă a Capitalei.

Cosmin Olăroiu, investiție în imobiliare

Cosmin Olăroiu a preluat jumătate dintr-o companie de investiții cu capital israelian, conform profit.ro. Tehnicianul s-a implicat într-o majorare de capital prin terenurile pe care le deține în cartierul Obor.

Pe respectivele terenuri funcționa în trecut fosta fabrică Izolatorul.

Olăroiu și compania Hagag Development Europe au întocmit un parteneriat prin care vor dezvolta ansamblul rezidențial H East Residence, format din 7 clădiri, care vor conține 568 de apartamente, 824 de locuri de parcare plus o zonă de retail de 5.000 de metri pătrați.

Ca urmare a implicării sale, Olăroiu s-a ales cu jumătate din companie, după o majorare de capital în valoare de 14 milioane de euro.

Olăroiu s-a implicat în ultimii ani în investiții imobiliare

În ultimii ani, Cosmin Olăroiu a finalizat două proiecte cu apartamente de lux în Constanța și București.

Acesta a investit în proiectul Wida Mamaia Residence, cel care a constat în renovarea fostului hotel Mamaia. Complexul lui Olăroiu este amplasat lângă hotelul Iaki, cel care este deținut de Gheorghe Hagi.

Mai mult, în 2022, Olăroiu a finalizat și proiectul Kiseleff 16, complex rezidențial cu unele dintre cele mai scumpe reședințe din Capitală.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport