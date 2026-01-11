„Nu am pus mâna pe rachetă” Aryna Sabalenka a dezvăluit „rutina” din vacanța dintre sezoane: „Mă întorc cu 6 kilograme în plus” +17 foto
Aryna Sabalenka foto: IMAGO
Tenis

„Nu am pus mâna pe rachetă" Aryna Sabalenka a dezvăluit „rutina" din vacanța dintre sezoane: „Mă întorc cu 6 kilograme în plus"

Ștefan Neda
Publicat: 11.01.2026, ora 21:51
  • Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a vorbit despre modul în care și-a petrecut vacanța de iarnă, după victoria din semifinalele de la Brisbane, 6-3, 6-4, contra Karolinei Muchova.
  • Între timp, liderul WTA s-a impus și în ultimul act, după 6-4, 6-3 împotriva Martei Kostyuk, și a cucerit primul trofeu din 2026.

Sabalenka a revenit pe 6 ianuarie pentru primul meci oficial de la Brisbane, după vacanța în care evoluat doar în partida demonstrativă, „Bătălia sexelor”, cu Nick Kyrgios.

Aryna Sabalenka: „Mă întorc cu șase kilograme în plus”

Înaintea finalei câștigate duminică dimineața, Sabalenka a făcut câteva declarații, dezvăluind că nu stă aproape de sport în vacanța dintre sezoane, iar kilogramele acumulate nu-i fac probleme în startul noului an.

„De obicei, îmi iau doar câteva săptămâni libere în vacanță, atât, apoi mă întorc la antrenamente.

În acele două săptămâni, nu fac deloc sport, apoi mă întorc cu șase kilograme în plus, dar nu mă deranjează, știu cum funcționează mintea mea.

Știu că voi face mult sport mai târziu și voi slăbi repede, dar este vital să nu fac niciun sport în acele două săptămâni. [...] Ei bine, de fapt, am mers la sală, nu voi minți, dar am mers doar ca să alerg pe bandă.

Cât despre tenis, nu am pus mâna pe o rachetă în acele 15 zile, este important să-mi iau acel timp pentru a mă deconecta, a mă reîncărca și a o lua de la capăt”, a declarat Aryna Sabalenka, potrivit puntodebreak.com.

Aryna Sabalenka: „Simt niște diferențe față de primul meci”

În plus, numărul 1 WTA a vorbit și despre evoluția pe care o are de la meci la meci, simțind că jocul ei se îmbunătățește constant.

„Cu siguranță, simt niște diferențe față de primul meci pe care l-am avut săptămâna aceasta, văd că joc puțin mai bine de fiecare dată.

Acesta este un turneu cu adevărat important pentru mine în acest tur (n.r. - din Australia), un tur care se încheie și se concentrează, în principiu, Melbourne.

Cu toate acestea, pentru a construi nivelul pe care vreau să-l ating, pentru a concura împotriva celor mai bune jucătoare în meciurile mari, trebuie să mă descurc bine aici mai întâi.

Sunt foarte mulțumită de evoluția pe care am avut-o ​​până acum”, a mai spus Sabalenka.

Aryna Sabalenka, ținută specială de la Nike și accesorii personalizate de la Wilson (foto: Imago)
Aryna Sabalenka, ținută specială de la Nike și accesorii personalizate de la Wilson (foto: Imago)

Galerie foto (17 imagini)

Aryna Sabalenka, ținută specială de la Nike și accesorii personalizate de la Wilson (foto: Instagram) Aryna Sabalenka, ținută specială de la Nike și accesorii personalizate de la Wilson (foto: Instagram) Aryna Sabalenka, ținută specială de la Nike și accesorii personalizate de la Wilson (foto: Instagram) Aryna Sabalenka, ținută specială de la Nike și accesorii personalizate de la Wilson (foto: Instagram) Aryna Sabalenka, ținută specială de la Nike și accesorii personalizate de la Wilson (foto: Instagram)
+17 Foto
labels.photo-gallery

wta wta brisbane aryna sabalenka vacanta rutina
