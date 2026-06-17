U Cluj o va înfrunta pe PAOK Salonic, dacă se va califica în turul doi preliminar al Europa League.

În primul tur, „studenții” o vor întâlni pe Dinamo Kiev. Turul e programat pe 9 iulie, iar returul se va juca la Cluj, pe 16 iulie.

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După ce a terminat pe locul al doilea în clasamentul Ligii 1 și a pierdut finala Cupei României, ambele trofee interne fiind câștigate de U Craiova, U Cluj va evolua în Europa League.

La sediul UEFA s-au tras la sorți meciurile din turul al doilea de calificări al Europa League.

Câștigătoarea din duelul Dinamo Kiev - Universitatea Cluj o va înfrunta pe PAOK Salonic.

Primul meci al „dublei” se va disputa pe terenul învingătoarei din duelul Dinamo Kiev - U Cluj, pe 23 iulie. Returul e programat pe 30 iulie.

Programul complet al turul 2 preliminar al Europa League:

Hammarby (Suedia) - Anderlecht (Belgia)

Qarabag (Azerbaidjan) /Vestri (Islanda) - CSKA Sofia (Bulgaria) / Derry (Irlanda de Nord)

Tromso (Norvegia) - Viktoria Plzen (Cehia)

Twente (Olanda) - Vojvodina (Serbia) /Ferencvaros (Ungaria)

Beșiktaș (Turcia) - Midtjylland (Danemarca)

Hajduk Split (Croația) /Zilina (Slovacia) - Pafos (Cipru)

Sheriff (Rep. Moldova) /Aluminij (Slovenia) - Maccabi Tel Aviv (Israel)

St.Gallen (Elveția) - Benfica (Portugalia)

Dinamo Kiev (Ucraina) /U Cluj (România) - PAOK (Grecia)

Dacă va fi eliminată din primul tur preliminar al Europa League, U Cluj își va continua parcursul european în turul 2 din Conference League, acolo unde o va înfrunta pe SK Brann, grupare din Norvegia. Primul meci din acea dublă ar urma să se dispute la Cluj-Napoca.

Cine este PAOK Salonic

PAOK Salonic s-a clasat pe locul al treilea în prima ligă din Grecia, la finalul sezonului trecut, cu Răzvan Lucescu pe bancă. Grecii urmează să anunțe oficial despărțirea de antrenorul român.

În ultimii ani, PAOK a reușit performanțe importante pe plan european, devenind o prezență constantă în fazele principale și eliminatorii ale competițiilor UEFA.

Valoarea lotului lui PAOK este de 95,5 milioane de euro, cel mai important jucător din lotul grecilor fiind Giannis Konstantelias, fotbalist cotat la 22 de milioane de euro.

Știrea inițială

Pe cine ar putea întâlni U Cluj în turul 2 preliminar din Europa League

Echipa antrenată de Cristiano Bergodi va avea parte de o „dublă” infernală cu Dinamo Kiev, iar lucrurile nu s-ar simplifica nici în al doilea tur preliminar.

Dacă va furniza o surpriză și va trece de gruparea ucraineană, U Cluj va întâlni una dintre următoarele echipe:

Benfica (Portugalia)

PAOK (Grecia)

Maccabi Tel-Aviv (Israel)

Pafos (Cipru).

Partidele din turul 2 preliminar se vor disputa pe 23 și 30 iulie.

Posibilele adversare din turul 2 ale celor de la U Cluj. Capii de serie sunt în gri FOTO: uefa.com

Dacă U Cluj va rata calificarea în turul al doilea din Europa League, formația ardeleană își va continua parcursul european în cea de-a treia competiție, Conference League, unde ar da în turul 2 peste una dintre:

Braga (Portugalia)

Bașakșehir (Turcia)

SK Brann (Norvegia)

FC Sion (Elveția)

Învinsa din „dubla” Marsaxlokk (Malta) – FC Pyunik (Armenia).

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