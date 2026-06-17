U Craiova, cât noroc! Campioana României a aflat cu cine ar putea juca în turul 2 preliminar din Liga Campionilor

Universitatea Craiova a aflat împotriva cui ar putea juca în turul 2 preliminar din Liga Campionilor.

Dacă vor trece de ML Vitebsk, oltenii vor juca în următorul tur cu învingătoarea din „dubla” Borac Banja Luka (Bosnia) - Levski Sofia (Bulgaria).

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După ce a câștigat titlul de campioană în Liga 1, Universitatea Craiova va evolua în următorul sezon în preliminariile UCL.

Oltenii lui Filipe Coelho vor da în primul tur peste ML Vitebsk, echipă care în 2025 a câștigat primul său titlu de campioană a Belarusului.

Dacă va trece de ML Vitebsk în primul tur, atunci U Craiova va juca în runda următoare a preliminariilor cu învingătoarea din „dubla” Borac Banja Luka (Bosnia) - Levski Sofia (Bulgaria).

Primul meci pentru olteni va avea loc în deplasare, pe 21/22 iulie, iar returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Bănie, pe 28/29 iulie.

Borac Banja Luka și Levski Sofia se vor duela în primul tur preliminar al UCL pe 7, respectiv 14 iulie.

Oltenii lui Filipe Coelho vor juca cu una dintre aceste echipe, având mare noroc la tragerea la sorți. Craiova a evitat nume grele precum Dinamo Zagreb sau Slovan Bratislava.

Cine sunt Borac Banja Luka și Levski Sofia

Borac Banja Luka este campioana Bosniei și are un lot cotat la doar 8,8 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Cei mai valoroși jucători ai echipei sunt portarul Mladen Jurkas (18 ani) și atacantul Matej Deket (16 ani), cotați la 700.000 de euro.

De cealaltă parte, Levski Sofia a produs surpriza în Bulgaria și a detronat-o pe Ludogorets, echipa care a câștigase 14 titluri consecutive.

Lotul celor de la Levski Sofia este cotat la 32,2 milioane de euro, foarte apropiat valoric de cel al Craiovei.

Vedetele echipei antrenate de Julio Velazquez sunt fundașii Christian Makoun (26 de ani) și Maicon (26 de ani), cotați la 3,5 milioane de euro. Brazilianul Everton Bala (27 de ani) are și el o cotă de piață de 3 milioane de euro.

Programul complet al turul 2 preliminar al Ligii Campionilor:

Mjallby (Suedia) - Lincoln Red Imps FC (Gibraltar)/ Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Tre Fiori F.C. (San Marino)/Larne FC (Irlanda de Nord) - Steaua Roșie Belgrad

Sabah FC (Azerbaidjan)/The New Saints FC (Țara Galilor) - Vardar Skopje (Macedonia de Nord)/KuPS Kuopio (Finlanda)

Klaksvik (Insulele Feroe)/FC Atert Bissen (Luxemburg) - Kauno Zalgiris (Lituania)/FC Drita (Kosovo)

Aarhus (Danemarca) - Lech Poznan (Polonia)

Ararat-Armenia (Armenia)/Riga FC (Letonia) - Floriana FC (Malta)/Shamrock Rovers FC (Irlanda)

Borac (Bosnia)/Levski Sofia (Bulgaria) - Vitebsk (Belarus)/Universitatea Craiova (România)

Omonia Nicosia (Cipru) - Kairat Almaty (Kazahstan)/Sutjeska Niksic (Muntenegru)

Thun (Elveția) - Dinamo Zagreb (Croația)

Víkingur Reykjavik (Islanda)/Gyor (Ungaria) - Hapoel Beer-Sheva FC (Israel)

Flora Tallinn (Estonia)/FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) - Slovan Bratislava (Slovacia)

Petrocub (Rep. Moldova)/KF Egnatia (Albania) - Celje (Slovenia)

Fenerbahce (Turcia) - Gornik Zabrze (Polonia)

Sturm Graz (Austria) - Heart of Midlothian FC (Scoția)

Dacă va ajunge în turul al doilea, Universitatea Craiova nu va mai fi cap de serie.

Știrea inițială

Universitatea Craiova își află posibila adversară din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor

Manșa tur cu ML Vitebsk va avea loc pe 7 sau 8 iulie, iar returul este programat o săptămână mai târziu, pe 14 sau 15 iulie, în Bănie.

UEFA a anunțat miercuri dimineață lista scurtă a posibililor adversari ai Universității Craiova din turul 2 preliminar al UCL.

Dacă vor trece de campioana Belarusului, atunci oltenii, care nu vor fi capi se serie, vor da peste una dintre următoarele:

Dinamo Zagreb (Croația)

Slovan Bratislava (Slovacia)

Celje (Slovenia)

Omonia Nicosia (Cipru)

Hapoel Beer-Sheva (Israel)

Câștigătoarea dintre Borac Banja Luka (Bosnia) și Levski Sofia (Bulgaria)

Lista cu posibilii adversari ai Craiovei în turul 2 al UCL. Foto: captură uefa.com.

Meciurile din turul al doilea se vor juca pe 21/22 iulie, respectiv 28/29 iulie.

Peste cine ar putea da Craiova în Conference League, dacă va pierde cu ML Vitebsk

În cazul în care va pierde duelul cu ML Vitebsk în primul tur, atunci U Craiova va retrograda direct în turul al doilea preliminar din Conference League, acolo unde va putea da peste:

Învinsa din „dubla” Borac Banja Luka (Bosnia) - Levski Sofia (Bulgaria)

Învinsa din „dubla” Kairat Almaty (Kazahstan) - Sutjeska (Muntenegru)

Învinsa din „dubla” Vikingur Reykjavik (Islanda) - ETO FC Gyor (Ungaria)

Meciurile se vor juca pe 23 iulie, respectiv 30 iulie.

Posibilii advsersari ai Craiova dacă va juca în turul 2 al Conference League. Foto: Captură uefa.com.

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