Norvegia, spectacol cu Irak Debut perfect pentru Haaland:  dublă și assist la CM. Show total Leo Messi cu Algeria! » Austria, victorie cu Iordania

- Norvegia a învins Irak, scor 4-1, în al doilea meci al grupei I de la CM 2026.
- Campioana mondială en-titre, Argentina, n-a avut emoții cu Algeria, pe care a învins-o cu 3-0, grație hattrickului semnat de Lionel Messi.
- Austria a obținut și ea o victorie la debutul la CM 2026, după ce a trecut de Iordania cu scorul de 2-1.
Norvegia a revenit cu la un turneu mondial pentru prima dată din 1998 încoace. Erling Haaland a făcut spectacol în meciul său de debut la un Campionat Mondial.
Starul celor de la Manchester City a reușit o „dublă” și a reușit o pasă decisivă.
Irak - Norvegia 1-4
- Au marcat: Hussein '38 / Haaland '28, '43, Ostigard '76, Thorstvedt
- Arbitru: Pierre Atcho (Gabon)
- Stadion: Boston Stadium
Argentina - Algeria 3-0
A marcat: Messi ('17, '60, '76)
- Arbitru: Szymon Marciniak (Polonia)
- Stadion: Arrowhead Stadium (Kansas City)
Austria - Iordania 3-1
- Au marcat: Schmid (21), Al Arab (76, autogol), Arnautovic (90+12, penalty)/Olwan (50)
- Arbitru: Dahane Beida (Mauritania)
- Stadion: San Francisco Bay Area Stadium
CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.
Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.
Grupele Mondialului 2026
|Grupa A
|Grupa B
|Grupa C
|Grupa D
|Mexic
|Canada
|Brazilia
|SUA
|Africa de Sud
|Bosnia
|Maroc
|Paraguay
|Coreea de Sud
|Qatar
|Haiti
|Australia
|Cehia
|Elveția
|Scoția
|Turcia
|Grupa E
|Grupa F
|Grupa G
|Grupa H
|Germania
|Olanda
|Belgia
|Spania
|Curacao
|Japonia
|Egipt
|Capul Verde
|Coasta de Fildeș
|Suedia
|Iran
|Arabia Saudită
|Ecuador
|Tunisia
|Noua Zeelandă
|Uruguay
|Grupa I
|Grupa J
|Grupa K
|Grupa L
|Franța
|Argentina
|Portugalia
|Anglia
|Senegal
|Algeria
|Congo
|Croația
|Irak
|Austria
|Uzbekistan
|Ghana
|Norvegia
|Iordania
|Columbia
|Panama