Norvegia, spectacol cu Irak Debut perfect pentru Haaland:  dublă și assist la CM. Show total Leo Messi cu Algeria! » Austria, victorie cu Iordania

Norvegia a învins Irak, scor 4-1, în al doilea meci al grupei I de la CM 2026.

Campioana mondială en-titre, Argentina, n-a avut emoții cu Algeria, pe care a învins-o cu 3-0, grație hattrickului semnat de Lionel Messi.

Austria a obținut și ea o victorie la debutul la CM 2026, după ce a trecut de Iordania cu scorul de 2-1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Norvegia a revenit cu la un turneu mondial pentru prima dată din 1998 încoace. Erling Haaland a făcut spectacol în meciul său de debut la un Campionat Mondial.

Starul celor de la Manchester City a reușit o „dublă” și a reușit o pasă decisivă.

Irak - Norvegia 1-4

Au marcat: Hussein '38 / Haaland '28, '43, Ostigard '76, Thorstvedt

Arbitru: Pierre Atcho (Gabon)

Stadion: Boston Stadium

Argentina - Algeria 3-0

A marcat: Messi ('17, '60, '76)

Arbitru: Szymon Marciniak (Polonia)

Szymon Marciniak (Polonia) Stadion: Arrowhead Stadium (Kansas City)

Austria - Iordania 3-1

Au marcat: Schmid (21), Al Arab (76, autogol), Arnautovic (90+12, penalty)/Olwan (50)

Arbitru: Dahane Beida (Mauritania)

Stadion: San Francisco Bay Area Stadium

CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.

Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport