Graham Potter a preluat Suedia Fostul antrenor de la West Ham și Chelsea va pregăti  posibila adversară a României din Nations League

Graham Potter foto: IMAGO
Liga Națiunilor

Ștefan Neda
Publicat: 21.10.2025, ora 15:33
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 15:33
  • Graham Potter (50 de ani) este noul selecționer al naționalei Suediei.
  • Acesta a fost instalat în funcție la aproape o lună de la despărțirea de West Ham United.

La o săptămână distanță de la demiterea lui Jon Dahl Tomasson, federația suedeză l-a numit selecționer pe Graham Potter, după ce acesta informa că se află deja în țară, fiind deschis negocierilor.

Graham Potter este noul selecționer al Suediei

După câteva mandate petrecute în Premier League, Potter revine în Suedia după 7 ani, însă de această dată într-o poziție mult mai importantă, cea de selecționer al primei reprezentative.

„Echipa națională masculină va fi condusă de Graham Potter începând de luni, 20 octombrie. Acordul este pentru perioada de calificare aflată în curs, cu meciuri împotriva Elveției și Sloveniei în noiembrie și va fi prelungit pentru un posibil baraj al Cupei Mondiale, în martie, dacă Suedia va ajunge până acolo”, a transmis federația, pe site-ul oficial.

După acord, Potter a oferit și el o scurtă declarație.

„Sunt foarte onorat de această oportunitate și mă simt foarte inspirat. Suedia are jucători fantastici care evoluează în cele mai bune ligi din lume în fiecare săptămână.

Misiunea mea va fi să creez condițiile necesare pentru ca noi, ca echipă, să fim la cel mai înalt nivel pentru a duce Suedia la Cupa Mondială de vara viitoare”, a spus Graham Potter.

Graham Potter a mai antrenat în Suedia

Tehnicianul englez nu este la prima interacțiune cu fotbalul suedez. Acesta a mai antrenat la nivel de club, la Ostersund, formație aflată acum în liga secundă.

Între 2011 și 2018, Potter a condus echipa din liga a patra până în primul eșalon, iar în 2017 a reușit să câștige Cupa Suediei, care i-a adus participarea în Europa League.

Acolo a eliminat Galatasaray în turul doi preliminar și PAOK-ul lui Răzvan Lucescu în play-off.

A trecut apoi și de faza grupelor, terminând pe locul 2, după Bilbao, iar în optimi a întâlnit Arsenal, pe care a și învins-o cu 2-1 pe Emirates, însă londonezii s-au impus cu 4-2 la general.

România se află în urna a treia valorică pentru grupele Nations League

România va fi prezentă în urna a treia din Liga B a competiției, alături de Slovenia, Georgia și Irlanda, adversare pe care nu le poate întâlni.

O clasare pe prima poziție în grupă poate ajuta la calificarea pentru barajul Euro 2028, la fel cum și ediția precedentă a adus această șansă pentru barajul CM 2026.

De asemenea, clasarea cât mai bună în Nations League va stabili și urnele la tragerea la sorți pentru preliminariile următorului Campionat European.

Tragerea la sorți pentru grupele Ligii Națiunilor 2026-2027 va avea loc la începutul anului viitor.

Cum arată urnele din Liga B

  • Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel
  • Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina
  • Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, România
  • Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo 

Scenarii pentru grupa României

  • Grupa de foc: Ungaria, Elveția, România, Suedia
  • Grupa ușoară: Israel, Ucraina, România, Irlanda de Nord

