Panică după Chelsea - Fulham Au crezut că e un atac armat și au arestat un tânăr de 16 ani » De ce avea un pistol asupra sa
Adolescent arestat lângă Stamford Bridge. (FOTO: captură video x.com/TRobinsonNewEra)
Panică după Chelsea - Fulham Au crezut că e un atac armat și au arestat un tânăr de 16 ani » De ce avea un pistol asupra sa

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 19:36
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 19:37
  • CHELSEA - FULHAM 2-0. Un adolescent a fost arestat în apropiere de Stamford Bridge, fiind suspectat că are în posesie o armă.
  • Inițial s-a crezut că e vorba despre o tentativă de atac armat. Polițiștii au infirmat totul.

După meciul din Premier League, pe rețelele sociale a fost încărcat un videoclip în care polițiștii imobilizau un băiat. Imaginile s-au viralizat rapid, adunând peste 200.000 de vizualizări în mai puțin de jumătate de oră.

Confuzie lângă Stamford Bridge: un cosplayer a fost arestat

Printre cei care au distribuit clipul s-a numărat și jurnalistul Fabrizio Romano. Italianul oferea și câteva informații despre presupusul atacator: „Purta o cască, avea o vestă, era înarmat cu o armă și avea asupra sa muniție suplimentară”.

După ceva timp, cel care a postat inițial videoclipul a venit cu mai multe informații.

„Există posibilitatea ca poliția să se fi înșelat, deoarece astăzi are loc un comic-con în Hammersmith, iar persoana pe care o arestează ar putea fi un cosplayer. Așteptăm confirmarea”.

  • „Cosplay” provine de la combinația termenilor „costume” și „play”, iar activitatea presupune ca o persoană să se costumeze și să intre cât mai bine în pielea unui personaj ales, fie din lumea reală, fie un personaj imaginar, eroi din filme, cărți, jocuri video, desene animate etc, scrie HotNews.ro.

Poliția explică: „Băiatul avea o armă și se îndrepta spre o zonă aglomerată”

Poliția Metropolitană a venit cu clarificări după aproximativ o oră. Aparent, băiatul era costumat într-un personaj din seria de jocuri video Resident Evil.

„Un băiat în vârstă de 16 ani rămâne în custodia poliției după ce a fost arestat sub suspiciunea de posesie a unei imitații de armă de foc.

Arestarea a avut loc în Fulham Broadway la ora 14:41, sâmbătă, 30 august, după ce ofițerii au primit informații despre un băiat care avea o armă și se îndrepta spre o zonă aglomerată. Nimeni nu a fost rănit în incident”, a explicat un purtător de cuvânt al poliției londoneze, potrivit Metro.

Avertisment pentru cosplayeri: „Puteți fi opriți sau arestați”

Și organizatorii evenimentului London Anime Con au reacționat.

„Important memento pentru toți cosplayerii! Ne place creativitatea și dedicația pentru personajele voastre - dar odată ce părăsiți spațiul convenției, armele realiste, echipamentele tactice și armele de foc de recuzită trebuie împachetate.

În afara convenției, aceste articole pot fi confundate cu amenințări reale. Poliția locală a fost clară: dacă sunteți văzuți purtând echipament tactic sau arme de recuzită în public, puteți fi opriți sau arestați.

Înainte de a păși afară:

  • Depozitați toate armele și echipamentele de recuzită în siguranță în genți sau în cutii
  • Ajutați-ne să menținem comunitatea con în siguranță și respectată

Haideți să menținem vibrațiile pozitive și să evităm orice dramă nedorită. Vă mulțumim pentru că sunteți grozavi”, se arată în comunicat.

