„Rezolvă sau du-te dracului!" Fanii lui United cer demiterea lui Amorim și îl acuză de lașitate: „De neiertat!" » Cine e favorit să-l înlocuiască
Ruben Amorim. FOTO: IMAGO
„Rezolvă sau du-te dracului!” Fanii lui United cer demiterea lui Amorim și îl acuză de lașitate: „De neiertat!” » Cine e favorit să-l înlocuiască

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 28.08.2025, ora 12:51
Actualizat: 28.08.2025, ora 12:55
  • Ruben Amorim (40 de ani) trece prin momente dificile la Manchester United, după eliminarea rușinoasă din Cupa Ligii.
  • „Diavolii” au pierdut meciul cu Grimsby Town, formație din liga a patra a Angliei, scor 2-2 (11-12 d.p.).

Fanii celor de la Manchester United cer demiterea lui Ruben Amorim, după rușinea istorică din Cupa Ligii.

Suporterii celor de la Manchester United cer demiterea lui Amorim: „Rezolvă sau pleacă!”

După înfrângerea cu Grimsby Town, Ruben Amorim este puternic contestat de către suporterii „diavolilor”. Acesta a fost surprins în două ipostaze care au creat numeroase discuții în rândul fanilor, conform thesun.co.uk.

Pe transmisia TV a partidei, Amorim a fost surprins în timp ce încerca să pună la punct o nouă strategie de joc în minutul 60, atunci când United era condusă cu 2-0.

FOTO Captură video ITV Sport/The Sun FOTO Captură video ITV Sport/The Sun
FOTO Captură video ITV Sport/The Sun

Tentativa disperată a portughezului de a „resuscita” strategia de joc i-a înfuriat pe fani, aceștia exprimându-și opiniile pe social media: „Ar trebui concediat înainte ca autobuzul să părăsească stadionul. Este de neiertat”, a scris unul dintre suporteri.

Un alt fan s-a amuzat pe seama imaginilor cu Ruben Amorim: „Se preface că este ocupat la serviciu”.

3,6 milioane de euro
este valoarea lotului celor de la Grimsby Town. Manchester United valorează 887 milioane de euro, conform Transfermarkt

Totodată, fanii îl acuză pe portughez de lașitate, după ce acesta a părut să se ascundă în zona băncii de rezerve în momentul în care se executau loviturile de departajare.

FOTO Captură video ITV Sport/The Sun FOTO Captură video ITV Sport/The Sun
FOTO Captură video ITV Sport/The Sun

Reacțiile au venit ulterior în lanț: „Îmi pare rău, dar nu vreau un antrenor căruia îi este frică să se uite la o lovitură de departajare împotriva unei echipe din liga a patra. Rezolv-o sau du-te dracului”, a scris unul dintre suporteri.

Un alt fan l-a făcut laș pe Amorim: „Poate să-și facă bagajele. Nici măcar nu a putut să se uite la penalty-uri, este un laș”.

Cine l-ar putea înlocui pe Ruben Amorim

Plecarea lui Amorim de la Manchester United pare tot mai posibilă, astfel că au început deja speculațiile privind potențialul său înlocuitor.

Conform presei din Anglia, Gareth Southgate, fostul selecționer al Angliei, este unul dintre favoriți. Înainte ca Amorim să ajungă pe „Old Trafford”, Southgate era unul dintre favoriții fanilor pentru preluarea locului lăsat vacant de Erik ten Hag.

La acel moment, conducerea clubului din Manchester a optat pentru tânărul antrenor portughez.

Manchester United Cupa Ligii Angliei Ruben Amorim grimsby town
fcsb CFR Cluj dinamo bucuresti rapid Universitatea Craiova petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta

