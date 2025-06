Calhanoglu poate scrie istorie  Mijlocașul de la Inter poate fi primul fotbalist din Turcia care joacă în finală și ridică trofeul Ligii Campionilor

Hakan Calhanoglu (31 de ani) are șansa să schimbe un destin care datează de la înființarea Ligii Campionilor.

De-a lungul istoriei, niciun fotbalist turc nu a reușit să joace și să câștige o finală.

În total, 617 jucători din 52 de țări diferite au jucat într-o finală a Ligii Campionilor. Doar patru dintre ei au fost turci.

PSG - Inter. Calhanoglu poate fi primul fotbalist din Turcia care joacă în finală și ridică trofeul Ligii Campionilor

În 2023, Calhanoglu a fost aproape să scrie istorie chiar pe teren „propriu”, la Istanbul. Mijlocașul a jucat 84 de minute în finala pierdută cu 0-1 de Inter contra lui Manchester City, pe stadionul Ataturk.

„Am trăit multe emoții la Istanbul. A fost prima finală de Champions League din cariera mea și am învățat multe din acea experiență. Acum sper să fac lucrurile mai bine, diferit.

După finala din 2023, cu City, am avut timp să creștem. Am câștigat experiență. Cred că am evoluat mult ca echipă”, a spus fotbalistul turc, potrivit marca.com.

Acum, mijlocaşul lui Inter care are dublă cetățenie, turcă și germană, va juca la Munchen, la doar 350 km distanță de orașul său natal, Mannheim.

„Turcia este țara cu cea mai bună poziție în clasamentul UEFA (locul 10) care nu a avut niciodată un jucător campion în finala Ligii Campionilor sau a Cupei Campionilor Europeni”, a subliniat UEFA pe site-ul oficial.

Până acum, doar patru fotbaliști turci au bifat prezențe în ultimul act al competiției:

Yildiray Baştürk (2002, Leverkusen)

(2002, Leverkusen) Hamit Altıntop (2010, Bayern)

(2010, Bayern) Nuri Şahin (2013, Dortmund)

(2013, Dortmund) Hakan Çalhanoğlu (2023, Inter)

Nici măcar sezonul trecut, când Arda Guler era în lotul madrilenilor în finală, „blestemul” nu s-a rupt , deoarece nu a prins niciun minut, la fel și în cazul lui Salih Özcan, rezervă la Borussia Dortmund. Partida s-a încheiat 2-0 pentru „Los Blancos”.

Finala Inter - PSG de anul acesta ar putea marca o dublă premieră. Alți șase jucători reprezintă țări care n-au avut niciodată un câștigător care să și joace în finală:

Kristjan Asllani (Albania)

Henrikh Mkhitaryan (Armenia)

Mehdi Taremi (Iran)

Achraf Hakimi (Maroc)

Willian Pacho (Ecuador)

Kang-in Lee (Coreea de Sud)

Ceilalți turci care au ajuns în finală și au pierdut:

Yildiray Baştürk – titular pentru Leverkusen în finala pierdută cu Real Madrid (1-2) în 2002.

– titular pentru Leverkusen în finala pierdută cu Real Madrid (1-2) în 2002. Hamit Altıntop – a jucat titular pentru Bayern în finala cu Inter (0-2) din 2010, fiind schimbat în minutul 63.

– a jucat titular pentru Bayern în finala cu Inter (0-2) din 2010, fiind schimbat în minutul 63. Nuri Şahin – a intrat în ultimele minute ale finalei din 2013, Dortmund - Bayern (1-2)

Arda Turan nu a putut juca din cauza unei accidentări, în finala pierdută de Atletico Madrid cu Real Madrid în 2014.

