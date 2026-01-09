Semenyo, prezentat oficial VIDEO: Atacantul ghanez a semnat pe cinci ani cu Manchester City » Suma pentru care s-a făcut transferul
Antoine Semenyo/ FOTO: Facebook @Manchester City
Campionate

Semenyo, prezentat oficial VIDEO: Atacantul ghanez a semnat pe cinci ani cu Manchester City » Suma pentru care s-a făcut transferul

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.01.2026, ora 13:53
alt-text Actualizat: 09.01.2026, ora 14:02
  • Antoine Semenyo (26 de ani) a fost prezentat oficial de Manchester City.
  • Ghanezul a semnat un contract valabil până în vara anului 2031 cu formația antrenată de Pep Guardiola (54 de ani).

Antoine Semenyo este gata de o nouă aventură, după aproape trei ani petrecuți la Bournemouth.

Duelul magnaților din Formula 1 Max Verstappen vs. Fernando Alonso: cine câștigă bătălia averilor în 2026?
Citește și
Duelul magnaților din Formula 1 Max Verstappen vs. Fernando Alonso: cine câștigă bătălia averilor în 2026?
Citește mai mult
Duelul magnaților din Formula 1 Max Verstappen vs. Fernando Alonso: cine câștigă bătălia averilor în 2026?

Semenyo, prezentat oficial de Manchester City

„Cetățenii” au anunțat oficial transferul atacantului ghanez într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului.

„Clubul Manchester City este încântat să confirme transferul lui Antoine Semenyo de la AFC Bournemouth.

Jucătorul în vârstă de 26 de ani a semnat un contract pe cinci ani și jumătate, care îl va menține pe Etihad Stadium până în 2031.

Semenyo a avut o ascensiune meteorică, devenind unul dintre cei mai temuti atacanți din Premier League.

Născut la Londra, de origine ghaneză, Semenyo și-a început cariera profesională la Bristol City, dar a avut și perioade de împrumut la Bath City, Newport County și Sunderland, pe parcursul cărora și-a perfecționat talentul.

După ce a impresionat la Ashton Gate, Bournemouth i-a remarcat potențialul și l-a adus în Premier League la mijlocul sezonului 2022/23, de atunci cariera sa crescând constant.

Jucând în principal pe partea stângă a unui trio de mijlocași ofensivi, perioada lui Semenyo la «cireșe» l-a consacrat ca unul dintre cei mai interesanți și căutați atacanți de bandă din Premier League.

72.000.000 de euro
a plătit City pentru transferul lui Antoine Semenyo de la Bournemouth, potrivit Transfermarkt

Acum, după ce a adunat în total 110 meciuri pentru Bournemouth, internaționalul ghanez este pregătit să înceapă o nouă provocare palpitantă la City, unde va adăuga și mai multă creativitate și pericol ofensiv echipei lui Pep Guardiola.

Va fi disponibil să joace imediat pentru City și este eligibil să participe și la prima manșă a semifinalei Carabao Cup (n.r. Cupa Ligii Angliei) de marțea viitoare, de pe terenul lui Newcastle”, se arată în comunicatul clubului.

Al 5-lea cel mai scump transfer din istoria lui Manchester City

Semenyo a devenit astfel primul ghanez din istoria lui City şi al cincilea cel mai scump jucător din istoria „cetăţenilor”.

Este depășit doar de Jack Grealish (117 milioane de euro), Josko Gvardiol (90 de milioane de euro), Kevin de Bruyne (76 de milioane de euro) și Omar Marmoush (75 de milioane de euro).

Antoine Semenyo: „Cel mai bun fotbal al meu abia urmează”

Fotbalistul ghanez a oferit și o primă reacție după ce a semnat cu noua sa echipă.

„Cel mai bun fotbal al meu abia urmează, sunt sigur de asta. Iar City se află într-o poziție excelentă - încă implicată în patru competiții. Chiar simt că îi pot ajuta să aibă o a doua jumătate a sezonului puternică.

Etihad este noua mea casă. Abia aștept să joc în fața fanilor de aici și sper să le arăt tuturor ce pot face”, a declarat Semenyo.

Va purta numărul făcut celebru de Yaya Toure

La City, Antoine Semenyo va purta numărul 42, unul făcut celebru de legendarul Yaya Toure.

Yaya Toure/ Foto: IMAGO Yaya Toure/ Foto: IMAGO
Yaya Toure/ Foto: IMAGO

Fostul mijlocaș ivorian a fost unul dintre principalii pioni ai ascensiuni formației de pe Etihad.

Acesta a adunat 316 prezente în tricoul „cetățenilor”, în perioada 2010- 2018, în care a reușit să câștige nu mai puțin de 8 trofee, după cum urmează:

  • 3X Premier League - 2011/2012, 2013/2014, 2017/2018
  • 3X Cupa Ligii Angliei - 2014, 2016, 2018
  • O cupă a Angliei - 2011
  • O Supercupă a Angliei - 2012/2013

Până la Yaya Toure, doar doi jucători mai purtaseră numărul 42 la Manchester City.

Este vorba de Glenn Whelan (03/04) și Bradley Wright-Phillips (04/06), însă niciunul dintre ei nu a avut impactul adus de fostul jucător al celor de la Barcelona.

Citește și

Scandal la Cupa Africii Au amenințat că vor boicota meciul, dar s-au răzgândit după ce au văzut documentele: „E ilegal, se rezolvă în 7 zile”
Campionate
11:41
Scandal la Cupa Africii Au amenințat că vor boicota meciul, dar s-au răzgândit după ce au văzut documentele: „E ilegal, se rezolvă în 7 zile”
Citește mai mult
Scandal la Cupa Africii Au amenințat că vor boicota meciul, dar s-au răzgândit după ce au văzut documentele: „E ilegal, se rezolvă în 7 zile”
„Dacă dispar ei, ne calificăm” A jucat și a lucrat pentru națională, iar acum  îl avertizează pe Lucescu înainte de Turcia - România
Nationala
09:55
„Dacă dispar ei, ne calificăm” A jucat și a lucrat pentru națională, iar acum îl avertizează pe Lucescu înainte de Turcia - România
Citește mai mult
„Dacă dispar ei, ne calificăm” A jucat și a lucrat pentru națională, iar acum  îl avertizează pe Lucescu înainte de Turcia - România

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
Manchester City Premier League transfer bournemouth antoine semenyo
Știrile zilei din sport
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
Gimnastica
09.01
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Citește mai mult
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Gimnastica
09.01
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Citește mai mult
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Superliga
09.01
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Citește mai mult
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Superliga
09.01
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Citește mai mult
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:34
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
21:32
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
00:18
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
23:39
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Superliga
09.01
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Citește mai mult
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Auto
09.01
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Citește mai mult
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Superliga
09.01
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya » Turcii au întors scorul în cinci minute
Citește mai mult
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 
Superliga
09.01
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile”
Citește mai mult
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 22 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share