Semenyo, prezentat oficial VIDEO: Atacantul ghanez a semnat pe cinci ani cu Manchester City » Suma pentru care s-a făcut transferul

Antoine Semenyo (26 de ani) a fost prezentat oficial de Manchester City.

Ghanezul a semnat un contract valabil până în vara anului 2031 cu formația antrenată de Pep Guardiola (54 de ani).

Antoine Semenyo este gata de o nouă aventură, după aproape trei ani petrecuți la Bournemouth.

Semenyo, prezentat oficial de Manchester City

„Cetățenii” au anunțat oficial transferul atacantului ghanez într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului.

„Clubul Manchester City este încântat să confirme transferul lui Antoine Semenyo de la AFC Bournemouth.

Jucătorul în vârstă de 26 de ani a semnat un contract pe cinci ani și jumătate, care îl va menține pe Etihad Stadium până în 2031.

Semenyo a avut o ascensiune meteorică, devenind unul dintre cei mai temuti atacanți din Premier League.

Născut la Londra, de origine ghaneză, Semenyo și-a început cariera profesională la Bristol City, dar a avut și perioade de împrumut la Bath City, Newport County și Sunderland, pe parcursul cărora și-a perfecționat talentul.

După ce a impresionat la Ashton Gate, Bournemouth i-a remarcat potențialul și l-a adus în Premier League la mijlocul sezonului 2022/23, de atunci cariera sa crescând constant.

Jucând în principal pe partea stângă a unui trio de mijlocași ofensivi, perioada lui Semenyo la «cireșe» l-a consacrat ca unul dintre cei mai interesanți și căutați atacanți de bandă din Premier League.

72.000.000 de euro a plătit City pentru transferul lui Antoine Semenyo de la Bournemouth, potrivit Transfermarkt

Acum, după ce a adunat în total 110 meciuri pentru Bournemouth, internaționalul ghanez este pregătit să înceapă o nouă provocare palpitantă la City, unde va adăuga și mai multă creativitate și pericol ofensiv echipei lui Pep Guardiola.

Va fi disponibil să joace imediat pentru City și este eligibil să participe și la prima manșă a semifinalei Carabao Cup (n.r. Cupa Ligii Angliei) de marțea viitoare, de pe terenul lui Newcastle”, se arată în comunicatul clubului.

Al 5-lea cel mai scump transfer din istoria lui Manchester City

Semenyo a devenit astfel primul ghanez din istoria lui City şi al cincilea cel mai scump jucător din istoria „cetăţenilor”.

Este depășit doar de Jack Grealish (117 milioane de euro), Josko Gvardiol (90 de milioane de euro), Kevin de Bruyne (76 de milioane de euro) și Omar Marmoush (75 de milioane de euro).

Antoine Semenyo: „Cel mai bun fotbal al meu abia urmează”

Fotbalistul ghanez a oferit și o primă reacție după ce a semnat cu noua sa echipă.

„Cel mai bun fotbal al meu abia urmează, sunt sigur de asta. Iar City se află într-o poziție excelentă - încă implicată în patru competiții. Chiar simt că îi pot ajuta să aibă o a doua jumătate a sezonului puternică.

Etihad este noua mea casă. Abia aștept să joc în fața fanilor de aici și sper să le arăt tuturor ce pot face”, a declarat Semenyo.

Va purta numărul făcut celebru de Yaya Toure

La City, Antoine Semenyo va purta numărul 42, unul făcut celebru de legendarul Yaya Toure.

Yaya Toure/ Foto: IMAGO

Fostul mijlocaș ivorian a fost unul dintre principalii pioni ai ascensiuni formației de pe Etihad.

Acesta a adunat 316 prezente în tricoul „cetățenilor”, în perioada 2010- 2018, în care a reușit să câștige nu mai puțin de 8 trofee, după cum urmează:

3X Premier League - 2011/2012, 2013/2014, 2017/2018

3X Cupa Ligii Angliei - 2014, 2016, 2018

O cupă a Angliei - 2011

O Supercupă a Angliei - 2012/2013

Până la Yaya Toure, doar doi jucători mai purtaseră numărul 42 la Manchester City.

Este vorba de Glenn Whelan (03/04) și Bradley Wright-Phillips (04/06), însă niciunul dintre ei nu a avut impactul adus de fostul jucător al celor de la Barcelona.

