Abdallah, un car de nervi FOTO. Atacantul celor de la UTA, greu de stăpânit după înfrângerea cu Rapid: conflict pe teren!

UTA - Rapid 1-2. Hakim Abdallah (28 de ani), atacantul „Bătrânei Doamne”, a avut un conflict cu mijlocașul giuleștenilor, Cătălin Vulturar (21 de ani).

Ambii jucători au fost sancționați de „centralul” partidei, Sebastian Colțescu.

În al doilea minut de prelungire al duelului de pe „Francisc von Neumann”, Dmytro Pospelov a șutat, însă mingea a fost blocată de Răzvan Onea.

Deși arădenii au cerut lovitură de la 11 metri, Sebastian Colțescu a lăsat jocul să continue și i-a acordat fundașului ucrainean al doilea cartonaș galben pentru proteste.

FOTO. Hakim Abdallah a fost un car de nervi după UTA - Rapid 1-2

După fluierul final al partidei, spiritele s-au încins la Arad. Atacantul „Bătrânei Doamne” a fost vizibil deranjat de decizia „centralului” și a cerut explicații.

Hakim Abdallah a intrat într-un conflict verbal și cu Olimpiu Moruțan și Cătălin Vulturar.

Deși fostul său coleg Dejan Iliev a încercat să îl îndepărteze pe atacant de „zona fierbinte”, acesta a revenit și l-a luat deoparte pe Cătălin Vulturar.

Sebastian Colțescu nu a trecut cu vederea conflictul. Atât Hakim Abdallah, cât și Cătălin Vulturar au văzut cartonașul galben.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Rapid 23 45 3 Dinamo 23 44 4 Argeș 23 40 5 Botoșani 23 38 6 Oțelul 23 36 7 U Cluj 23 36 8 UTA 23 35 9 CFR Cluj 23 32 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Unirea Slobozia 23 21 13 Petrolul 23 20 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 23 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport