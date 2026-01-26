Abdallah, un car de nervi FOTO. Atacantul celor de la UTA, greu de stăpânit după înfrângerea cu Rapid: conflict pe teren!

- UTA - Rapid 1-2. Hakim Abdallah (28 de ani), atacantul „Bătrânei Doamne”, a avut un conflict cu mijlocașul giuleștenilor, Cătălin Vulturar (21 de ani).
- Ambii jucători au fost sancționați de „centralul” partidei, Sebastian Colțescu.
În al doilea minut de prelungire al duelului de pe „Francisc von Neumann”, Dmytro Pospelov a șutat, însă mingea a fost blocată de Răzvan Onea.
Deși arădenii au cerut lovitură de la 11 metri, Sebastian Colțescu a lăsat jocul să continue și i-a acordat fundașului ucrainean al doilea cartonaș galben pentru proteste.
FOTO. Hakim Abdallah a fost un car de nervi după UTA - Rapid 1-2
După fluierul final al partidei, spiritele s-au încins la Arad. Atacantul „Bătrânei Doamne” a fost vizibil deranjat de decizia „centralului” și a cerut explicații.
Hakim Abdallah a intrat într-un conflict verbal și cu Olimpiu Moruțan și Cătălin Vulturar.
Deși fostul său coleg Dejan Iliev a încercat să îl îndepărteze pe atacant de „zona fierbinte”, acesta a revenit și l-a luat deoparte pe Cătălin Vulturar.
Sebastian Colțescu nu a trecut cu vederea conflictul. Atât Hakim Abdallah, cât și Cătălin Vulturar au văzut cartonașul galben.
Galerie foto (12 imagini)
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|23
|46
|2
|Rapid
|23
|45
|3
|Dinamo
|23
|44
|4
|Argeș
|23
|40
|5
|Botoșani
|23
|38
|6
|Oțelul
|23
|36
|7
|U Cluj
|23
|36
|8
|UTA
|23
|35
|9
|CFR Cluj
|23
|32
|10
|Farul
|23
|31
|11
|FCSB
|23
|31
|12
|Unirea Slobozia
|23
|21
|13
|Petrolul
|23
|20
|14
|Csikszereda
|23
|19
|15
|Hermannstadt
|23
|14
|16
|Metaloglobus
|23
|11