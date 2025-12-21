„Merita să fie acolo” Hansi Flick, iritat pentru că Raphinha nu a fost inclus în echipa FIFA The Best XI + Ce s-a întâmplat cu Pedri

Hansi Flick (60 de ani) a prefațat meciul cu Villarreal, programat duminică, de la ora 17:15.

La conferință, tehnicianul german și-a exprimat nemulțumirea față de neincluderea lui Raphinha în „Cel mai bun 11” din 2025, desemnat de FIFA.

Hansi Flick a abordat atât situația lui Raphinha, pe care o consideră nedreaptă, cât și problemele de lot pe care le are, Pedri fiind din nou indisponibil din cauza unei accidentări.

Hansi Flick: „Raphinha merita să fie acolo”

Brazilianul a avut parte de un sezon anterior excelent, atât prin cifrele atinse, cât și prin modul în care a susținut atacul catalanilor.

„Nu este corect față de el. Nu pot să cred că nu se află în cel mai bun unsprezece al lumii. După sezonul trecut, merita. Nu doar pentru golurile și pasele decisive, ci și pentru influența sa asupra echipei. A fost incredibil”, a declarat Flick, potrivit fcbarcelona.com.

Cel mai bun prim „11” al anului desemnat de FIFA:

Donnarumma (PSG/Manchester City) - Hakimi (PSG), Pacho (PSG), Van Dijk (Liverpool), Mendes (PSG) - Palmer (Chelsea), Bellingham (Real Madrid), Vitinha (PSG), Pedri (Barcelona) - Yamal (Barcelona), Dembele (PSG)

În plus, tehnicianul german a transmis că Pedri va absenta la partida cu Villarreal, deoarece nu-și asumă niciun risc prin care mijlocașul ar putea rata startul lui 2026, în care Barcelona va evolua în Supercupa Spaniei.

„Are o problemă la cvadriceps. Ar fi putut juca duminică, dar ar fi un risc prea mare. Trebuie să avem grijă de el. Se antrenează și primește tratament. Nu vrem să ne asumăm riscuri. Vom avea nevoie de el mai târziu”.

Hansi Flick: „Lewandowski este disponibil”

Flick a venit însă și cu vești bune, veterenul polonez fiind apt pentru partida contra „submarinului galben”.

„Toată lumea este pregătită, au atitudinea potrivită și sunt nerăbdători să joace. Cred în calitatea echipei mele. Lewandowski este bine, gata de joc și e o opțiune pentru mâine (n.r - duminică). Nu am vrut să ne asumăm niciun risc și acum este disponibil. Acestea sunt veștile bune”, a mai transmis antrenorul.

