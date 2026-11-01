Dieta strictă a lui Harry Kane Secretul succesului câștigătorului Balonului de Aur. Ce nu consumă deloc +43 foto
Harry Kane/ Foto: IMAGO
Campionate

Dieta strictă a lui Harry Kane Secretul succesului câștigătorului Balonului de Aur. Ce nu consumă deloc

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 16:40
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 16:42
  • Harry Kane (33 de ani) a fost desemnat câștigătorul Balonului de Aur, în cadrul galei desfășurate luni, 26 octombrie, la Londra.
  • Pentru a se menține la cel mai înalt nivel, atacantul lui Bayern Munchen acordă o atenție deosebită alimentației.
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Harry Kane a avut un sezon 2025/2026 formidabil pe plan individual. Atacantul a marcat 73 de goluri: 61 pentru Bayern și 12 pentru naționala Angliei (șase la Cupa Mondială).

Grație performanței sale, jucătorul de 33 de ani i-a devansat pe Kylian Mbappe și pe Lamine Yamal și a devenit primul jucător englez care a cucerit Balonul de Aur de la Michael Owen, în 2001, încoace.

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Dieta strică a lui Harry Kane! Ce mănâncă câștigătorul Balonului de Aur

Unul dintre factorii care contribuie la longevitatea sportivă a lui Harry Kane și la numărul redus de accidentări musculare grave este alimentația atent controlată.

Atancatul beneficiază de suportul soției, Katie, absolventă de științe sportive și instructor de fitness, dar și al bucătarului personal, Dan Sergeant.

Dieta englezului nu presupune un consum constant ridicat de carbohidrați, ci este adaptată în funcție de intensitatea efortului depus. Pentru a combate inflamațiile și durerile musculare de după meciuri, Kane consumă shot-uri cu turmeric și ghimbir.

La micul dejun, acesta alege de obicei ouă cu avocado și pâine integrală sau omletă cu spanac. În meniul său se regăsesc și preparatele din supă de oase, bogate în colagen și alți nutrienți asociați cu sănătatea articulațiilor și refacerea tendoanelor.

În zilele mai puțin solicitante, atacantul preferă peștele alb, somonul sau carnea de pui, alături de legume și salate, scrie thesun.co.uk.

Englezul are un stil de viață disciplinat și evită complet alcoolul în timpul sezonului, permițându-și ocazional câte un cocktail doar în vacanța de vară.

Întrebat, în 2017, într-un interviu acordat publicației The Telegraph, care este plăcerea sa vinovată în materie de mâncare, fotbalistul a răspuns fără ezitare: „Apple crumble!”.

Acesta este un desert cu mere, servit de obicei cu cremă de vanilie, care îi amintește de casă, chiar și acum, când locuiește în Bavaria. Nici milkshake-ul de ciocolată nu îi este străin, dar îl consumă foarte rar.

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago

Galerie foto (43 imagini)

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
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Golful, pasiunea lui Harry Kane

Pe lângă dieta strică, Kane este și un mare pasionat de golf. Pe timpul Cupei Mondiale a jucat și cu Donald Trump (80 de ani), președintele SUA.

„Îmi place să-mi păstrez viața privată departe de ochii lumii și cred că acest lucru ține de felul meu de a fi. Sunt un tip destul de obișnuit și fac lucruri normale. Nu am fost niciodată genul de persoană care să meargă prin cluburi de noapte.

Când am timp liber, îmi place să-l petrec alături de soția mea și de copii. De asemenea, îmi place să joc golf.

Din păcate, sunt anumite lucruri pe care îmi este mai greu să le fac atunci când merg într-un loc aglomerat și oamenii mă recunosc. În general, sunt doar un om obișnuit”, declara Kane pentru football365.com.

Kane și-a prezentat trofeul înainte de Bayern - Dortmund

Kane s-a pozat pe teren cu trofeul alături de familie și a ținut un scurt discurs pentru fani.

„Bună seara tuturor. Vreau să vă spun că sunt extrem de mândru să fiu jucătorul lui Bayern Munchen. Susținerea pe care mi-ați arătat-o de când am venit este incredibilă. Sunt extrem de mândru să aduc acest trofeu în fața voastră și sper că vor mai veni și altele. Vă mulțumesc”, a spus Harry Kane.

Clasament Balonul de Aur 2026

  1. Harry Kane (Anglia, Bayern Munchen) 1.055 puncte
  2. Kylian Mbappe (Franța, Real Madrid) 1.027
  3. Lamine Yamal (Spania, Barcelona) 881
  4. Rodri (Spania, Manchester City, Barcelona) 726
  5. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) 612
  6. Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, PSG) 541
  7. Ousmane Dembele (Franța, PSG) 418
  8. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City) 378
  9. Michael Olise (Franța, Bayern Munchen) 296
  10. Fabian Ruiz (Spania, PSG) 201
  11. Jude Bellingham (Anglia, Real Madrid) 107
  12. Pau Cubarsi (Spania, Barcelona) 101
  13. Achraf Hakimi (Maroc, PSG) 65
  14. Vitinha (Portugalia, PSG) 59
  15. Declan Rice (Anglia, Arsenal) 57
  16. Ferran Torres (Spania, Barcelona, ​​PSG) 44
  17. Vinicius Junior (Brazilia, Real Madrid) 26
  18. Marc Cucurella (Spania, Real Madrid) 16
  19. Joao Neves (Portugalia, Paris SSG) 15
  20. Willian Pacho (Ecuador, PSG) 12
  21. Gabriel (Brazilia, Arsenal) 11
  22. Lautaro Martinez (Argentina, Inter Milano) 11
  23. Nuno Mendes (Portugalia, PSG) 8
  24. Luis Diaz (Columbia, Bayern Munchen) 8
  25. Marquinhos (Brazilia, PSG) 7
  26. Dayot Upamecano (Franța, Bayern Munchen) 5 points
  27. Bruno Fernandes (Portugalia, Manchester United) 5
  28. Julian Quiñones (Mexic, Al-Qadsiah) 4
  29. Sadio Mane (Senegal, Al Nassr), William Saliba (Franța, Arsenal) 2.

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