„Experiență suprarealistă” Cum a ajuns Harry Kane să joace golf cu Donald Trump
Harry Kane a recunoscut că a jucat golf cu Donald Trump/ Foto: Imagine generată cu ajutorul inteligenței arficiale
Campionatul Mondial

„Experiență suprarealistă” Cum a ajuns Harry Kane să joace golf cu Donald Trump

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 23:59
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 23:59
  • Harry Kane (32 de ani), atacantul și căpitanul Angliei, a confirmat că a jucat golf cu Donald Trump (80 de ani), președintele SUA.
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Inedita confruntare a avut loc la Palm Beach, Florida, în urmă cu aproximativ un an și jumătate.

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Cum a ajuns Harry Kane să joace golf cu Donald Trump: „Experiență suprarealistă”

Atacantul englez a afirmat că totul a fost posibil la inițiativa lui Trump.

„Am jucat acum aproximativ 18 luni. M-a invitat să joc când eram în Palm Beach. Așa că, atunci când președintele te invită undeva... A fost o experiență destul de suprarealistă să-l întâlnesc și să joc golf cu el. Golful lui este destul de bun, ca să fiu sincer.

Sper să pot juca golf la fel de bine ca el când voi avea vârsta lui, asta e sigur. Deci, a fost o experiență unică. Sunt doar recunoscător că m-a invitat să joc”, a declarat Harry Kane la conferința de presă dinaintea meciului cu Norvegia, din sferturile CM, citat de nytimes.com.

Donald Trump: „Harry Kane e un jucător grozav”

Președintele SUA nu și-a ascuns admirația pentru jucătorul legitimat la Bayern Munchen.

„Harry Kane este un jucător GROZAV” a fost mesajul postat de Trump pe TruthSocial, după victoria Angliei, scor 3-2 cu Mexic, din optimi.

În acel meci, căpitanul selecționatei antrenate de Thomas Tuchel a transformat un penalty și a reușit o pasă decisivă.

Ulterior, Trump l-a lăudat pe Kane și în fața presei: „Cred că Harry Kane este un jucător grozav. Vedeți voi, am jucat golf cu el și îmi place mult. Este un jucător bun de golf. E grozav”.

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