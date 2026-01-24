Podravka - CSM București 28-33 A cincea victorie consecutivă în Liga Campionilor » Bojana Popovic a trezit „tigroaicele”
Crina Pintea (FOTO: Sport Pictures)
Handbal

Podravka - CSM București 28-33 A cincea victorie consecutivă în Liga Campionilor » Bojana Popovic a trezit „tigroaicele”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 20:38
alt-text Actualizat: 24.01.2026, ora 20:40
  • CSM București a învins echipa HC Podravka, scor 33-28, în deplasare, într-un meci disputat în etapa a 11-a din Liga Campionilor, Grupa B.

Câștigătoare în fața campioanei Croației și turul din în România, 34-24 pe 5 octombrie, „tigroaicele” și-au respectat din nou statutul de favorite și au obținut o victorie clară.

HC Podravka - CSM București 28-33, în Liga Campionilor

Începutul partidei din Croația a fost unul echilibrat, iar cele două echipe au mers cap la cap până la scorul de 7-7.

Finalul primei reprize a aparținut elevelor Bojanei Popovic, care s-au apărat excelent și au intrat la pauză cu un avantaj de 6 goluri (14-8).

CSM București a început foarte bine repriza secundă, a condus în mai multe rânduri la 9 goluri diferență (ultima oară la 24-15), iar pe final și-a permis să se relaxeze și partida s-a terminat cu scorul 33-28.

Principalele marcatoare ale partidei:

  • HC Podravka: Pletikosic (8 goluri), Barisic (6), Fratnik (3)
  • CSM București: Omoregie (7), Maslova (6), Smits, Jaukovic, Friis (câte 4).

După 11 meciuri, CSM București a acumulat 14 puncte și se află pe locul 4 în ierarhia grupei B. Prima poziție e ocupată de Brest Bretagne, cu 18 puncte.

În runda următoare, CSM București va juca chiar împotriva formației din Franța, pe 8 februarie, acasă.

Clasamentul în Grupa B din EHF Champions League

LocEchipăMeciuriPuncte
1Brest Bretagne1118
2Ferencvaros1116
3Odense1115
4CSM București1114
5Ikast Handbold1012
6Podravka115
7Krim Ljubljana115
8Sola101
  • Primele două echipe se califică direct în sferturile de finală.
  • Formațiile clasate pe locurile 3–6 merg în optimi.

Tot sâmbătă, Rapid București a învins echipa germană Oldenburg, scor 34-30, într-un meci din EHF European League. Giuleștencele ocupă locul 2 în grupa C.

Corona Brașov a remizat cu formația daneză Viborg, scor 33-33, și se află pe locul 3 în grupa D.

