„Un clovn care a făcut un club de circ” Fanii lui Manchester United pregătesc un protest masiv împotriva patronilor +8 foto
Fanii lui United continuă protestele împotriva conducerii clubului Foto: Imago
Campionate

„Un clovn care a făcut un club de circ” Fanii lui Manchester United pregătesc un protest masiv împotriva patronilor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 18:41
  • Patronii lui Manchester United, frații Avram și Joel Glazer, dar mai ales Jim Ratcliffe, acuzați de suporterii „Red Devils”, care anunță un protest de proporții în fața stadionului Old Trafford, pe 1 februarie. 

Suporterii lui Manchester United și-au pierdut răbdarea. Îi deranjează lipsa de rezultate, locul 15 în Premier League sezonul trecut, fără titlu în Anglia din 2013, de la retragerea lui Sir Alex Ferguson, dar îi înfurie și datele financiare ale clubului.

3 milioane $ pentru 5 ore pe săptămână! Unul dintre cei mai importanți  președinți din fotbalul mondial e implicat într-un scandal uriaș
Citește și
3 milioane $ pentru 5 ore pe săptămână! Unul dintre cei mai importanți președinți din fotbalul mondial e implicat într-un scandal uriaș
Citește mai mult
3 milioane $ pentru 5 ore pe săptămână! Unul dintre cei mai importanți  președinți din fotbalul mondial e implicat într-un scandal uriaș

Manchester United are peste un miliard datorie!

„Red Devils” au o datorie de 1,1 miliarde de lire sterline, echivalentul a 1,27 miliarde de euro.

Nici familia Glazer, devenită proprietarul grupării în 2005, nici miliardarul britanic Jim Ratcliffe, intrat ca acționar minoritar pe Old Trafford în februarie 2024, n-au reușit să readucă echipa acolo unde era cândva.

Jim Ratcliffe (dreapta) și Avram Glazer, patronii lui Manchester United Foto: Imago Jim Ratcliffe (dreapta) și Avram Glazer, patronii lui Manchester United Foto: Imago
Jim Ratcliffe (dreapta) și Avram Glazer, patronii lui Manchester United Foto: Imago

Grupul de fani „1958” pregătește un protest de proporții la Manchester pe 1 februarie, când United joacă primul meci acasă în Premier, împotriva lui Fulham.

Mesaj pentru Ratcliffe: „Treci de la un dezastru la altul, necalificat pentru United”

„Pentru mulți, pari un clovn, trecând de la un dezastru la altul, necalificat pentru unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal din lume” a fost mesajul suporterilor contra lui Ratcliffe.

Nu vom rămâne tăcuți. Nu vom fi complici, Jim Ratcliffe. Ți-ai ales tabăra și nu e a noastră. Nu ești un salvator. Ni s-a promis tot ce e mai bun, dar clubul a devenit de râs. Un circ, inclusiv prin noul design al stadionului. Comunicatul fanilor lui Manchester United

Finalul declarației se referă la viitoarea arenă a roș-albilor, New Trafford Stadium, care va avea 100.000 de locuri. Acoperișul seamănă cu un uriaș cort de circ.

Noul stadion Old Trafford. Foto: Foster+Partners/Manchester United
Noul stadion Old Trafford. Foto: Foster+Partners/Manchester United

Galerie foto (8 imagini)

Noul stadion Old Trafford. Foto: Foster+Partners/Manchester United Noul stadion Old Trafford. Foto: Foster+Partners/Manchester United Noul stadion Old Trafford. Foto: Foster+Partners/Manchester United Noul stadion Old Trafford. Foto: Foster+Partners/Manchester United Noul stadion Old Trafford. Foto: Foster+Partners/Manchester United
+8 Foto
labels.photo-gallery
2,3 miliarde de euro
este estimarea investiției la noua arenă a lui United

Concluzia Grupului 1958: „21 de ani de datorii uriașe, management defectuos și lăcomie sunt cu 21 de ani prea mulți”.

Citește și

„Avea mereu armă. Nu știai când va trage” Acuzații grave la federația internațională de handbal. „Nu cred până când nu-l văd în sicriu”
Handbal
15:26
„Avea mereu armă. Nu știai când va trage” Acuzații grave la federația internațională de handbal. „Nu cred până când nu-l văd în sicriu”
Citește mai mult
„Avea mereu armă. Nu știai când va trage” Acuzații grave la federația internațională de handbal. „Nu cred până când nu-l văd în sicriu”
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Stranieri
13:36
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Citește mai mult
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Manchester United Premier League FANI protest Jim Ratcliffe Avram Glazer
Știrile zilei din sport
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Superliga
24.01
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Citește mai mult
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Superliga
24.01
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Citește mai mult
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Stranieri
24.01
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Citește mai mult
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Stranieri
24.01
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Citește mai mult
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:27
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
09:21
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
10:17
„Acum chiar au soluții” Ilie Dumitrescu, despre lupta la titlu în Liga 1: „Echipa a crescut de la an la an” + Ce spune despre FCSB
„Acum chiar au soluții” Ilie Dumitrescu , despre lupta la titlu în Liga 1: „Echipa a crescut de la an la an” + Ce spune despre FCSB
10:10
Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic
Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Top stiri din sport
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Superliga
24.01
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Citește mai mult
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Stranieri
24.01
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Citește mai mult
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Stranieri
24.01
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Citește mai mult
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Tenis
24.01
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Citește mai mult
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic

Echipe/Competiții

fcsb 82 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 38 rapid 16 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share