„Un clovn care a făcut un club de circ” Fanii lui Manchester United pregătesc un protest masiv împotriva patronilor

Patronii lui Manchester United, frații Avram și Joel Glazer, dar mai ales Jim Ratcliffe, acuzați de suporterii „Red Devils”, care anunță un protest de proporții în fața stadionului Old Trafford, pe 1 februarie.

Suporterii lui Manchester United și-au pierdut răbdarea. Îi deranjează lipsa de rezultate, locul 15 în Premier League sezonul trecut, fără titlu în Anglia din 2013, de la retragerea lui Sir Alex Ferguson, dar îi înfurie și datele financiare ale clubului.

Manchester United are peste un miliard datorie!

„Red Devils” au o datorie de 1,1 miliarde de lire sterline, echivalentul a 1,27 miliarde de euro.

Nici familia Glazer, devenită proprietarul grupării în 2005, nici miliardarul britanic Jim Ratcliffe, intrat ca acționar minoritar pe Old Trafford în februarie 2024, n-au reușit să readucă echipa acolo unde era cândva.

Jim Ratcliffe (dreapta) și Avram Glazer, patronii lui Manchester United Foto: Imago

Grupul de fani „1958” pregătește un protest de proporții la Manchester pe 1 februarie, când United joacă primul meci acasă în Premier, împotriva lui Fulham.

Mesaj pentru Ratcliffe: „Treci de la un dezastru la altul, necalificat pentru United”

„Pentru mulți, pari un clovn, trecând de la un dezastru la altul, necalificat pentru unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal din lume” a fost mesajul suporterilor contra lui Ratcliffe.

Nu vom rămâne tăcuți. Nu vom fi complici, Jim Ratcliffe. Ți-ai ales tabăra și nu e a noastră. Nu ești un salvator. Ni s-a promis tot ce e mai bun, dar clubul a devenit de râs. Un circ, inclusiv prin noul design al stadionului. Comunicatul fanilor lui Manchester United

Finalul declarației se referă la viitoarea arenă a roș-albilor, New Trafford Stadium, care va avea 100.000 de locuri. Acoperișul seamănă cu un uriaș cort de circ.

2,3 miliarde de euro este estimarea investiției la noua arenă a lui United

Concluzia Grupului 1958: „21 de ani de datorii uriașe, management defectuos și lăcomie sunt cu 21 de ani prea mulți”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport