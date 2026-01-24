Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei” +10 foto
Daniel Bîrligea FOTO: SportPictures
Superliga

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 18:47
  • Giuseppe Piraino, impresarul lui Daniel Bîrligea (25 de ani), a anunțat în Italia prețul pentru care atacantul FCSB poate fi cumpărat.

Agentul consideră că principalul impediment îl reprezintă faptul că Becali nu l-ar ceda ușor pe Bîrligea. Prețul cerut de patronul FCSB ar fi jumătate din clauza de reziliere, adică 7,5 milioane de euro.

Agentul lui Daniel Bîrligea a dezvăluit pe ce sumă ar putea pleca atacantul: „Cineva ar trebui să-l ia”

„După părerea mea, cineva ar trebui să meargă să-l ia pe Daniel Bîrligea de la Steaua București (n.r. - FCSB).

A marcat, este un atacant care anul trecut a înscris 22 de goluri și, în prezent, este titularul naționalei României, un jucător care are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, însă cu aproximativ jumătate din această sumă poate fi transferat.

Este un atacant de 25 de ani, care în ultimii ani a avut o creștere importantă”, a spus Giuseppe Piraino pentru Sport Italia, conform fanatik.ro.

Mai multe echipe din Italia s-au interesat de el, dar nu au mers până la capăt. În Europa, este apreciat de multe cluburi, rămâne de trecut obstacolul Steaua, pentru că nu este ușor ca Becali să vândă, însă, după părerea mea, cine îl ia face o afacere foarte bună Giuseppe Piraino

Bîrligea și-a petrecut o bună parte din perioada de juniorat în Italia, la Cantera Ribolla și la Palermo Primavera.

Cifrele lui Daniel Bîrligea

  • CFR Cluj: 101 meciuri, 29 de goluri, 11 pase decisive
  • FCSB: 61 de meciuri, 25 de goluri, 8 pase decisive
  • Teramo (Italia): 43 de meciuri, 7 goluri, două pase decisive

Fotbalistul pentru care FCSB a plătit 3 milioane de euro era cotat la 1,6 milioane de euro în momentul transferului din 2024.

Între timp, valoarea sa de piață a urcat la 4,5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

transfer liga 1 fcsb daniel bîrligea giuseppe piraino
