Despărțire după 20 de ani în Formula 1 Mentorul lui Max Verstappen  pleacă de la Red Bull: „Ce s-a întâmplat m-a afectat profund”

  • Helmut Marko (82 de ani) a decis să se retragă din Formula 1.
  • În ultimii 20 de ani, austriacul a ocupat funcția de consultant al Red Bull pentru motorsport.

Decizia lui Marko a fost influențată de finalul incredibil de sezon. Landon Norris (McLaren) a obținut primul său titlu, după ce a terminat cu două puncte peste Max Verstappen, pilotul celor de la Red Bull, în clasamentul piloților.

Helmut Marko pleacă de la Red Bull, după 20 de ani

„Faptul că am ratat la mustață titlul mondial în acest sezon m-a afectat profund.

Mi-a devenit clar că acum este momentul potrivit pentru mine, personal, să închei acest capitol foarte lung, intens și plin de succes.

Îi urez întregii echipe succes în continuare și sunt convins că vor lupta din nou pentru ambele titluri de campioni mondiali (n.r. la piloți și constructori) anul viitor”, a spus Marko, potrivit redbull.com.

Oliver Mintzlaff, CEO al Red Bull pentru Investiții și Proiecte Corporative, a comentat și el despărțirea de Helmut Marko, cel care a contribuit la dezvoltarea unor piloți precum Sebastian Vettel sau Max Verstappen.

„Helmut m-a abordat cu dorința de a-și încheia rolul de consilier pentru motorsport la sfârșitul anului.

E sfârșitul unei ere extraordinare. Pasiunea lui Marko, curajul său de a lua decizii clare și capacitatea sa de a identifica potențialul vor rămâne de neuitat”, a declarat Oliver Mintzlaff pentru sursa citată.

Cine este Helmut Marko

Născut pe 27 aprilie 1943 în Austria, la Graz, Helmut Marko este un fost pilot de Formula 1. Este cunoscut pentru faptul că a câștigat cursa de 24 de ore de la Le Mans în 1971.

Piloți de F1 dezvoltați de Helmut Marko:

  • Max Verstappen (4x Campion la categoria piloți)
  • Sebastian Vettel (4x Campion la categoria piloți)
  • Daniil Kvyat
  • Isack Hadjar
  • Liam Lawson
  • Yuki Tsunoda
  • Alex Albon
  • Pierre Gasly
  • Carlos Sainz
  • Daniel Ricciardo
  • Sebastien Buemi
  • Scott Speed
  • Jaime Alguersuari
  • Brendon Hartley
  • Jean-Eric Vergne
  • Christian Klien
  • Vitantonio Liuzzi
  • Jack Doohan
  • Patrick Friesacher
  • Arvid Lindblad

