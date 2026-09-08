Nu s-a acomodat la Craiova Jucătorul de 1.000.000 € vrea să plece din Superliga după doar două luni
Heri Tavares (stângat)/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Nu s-a acomodat la Craiova Jucătorul de 1.000.000 € vrea să plece din Superliga după doar două luni

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 19:05
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 19:47
  • Heri Tavares (29 de ani) ar vrea să plece de la U Craiova, la doar două luni după ce a semnat cu campioana României.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Internaționalul din Capul Verde a fost prezentat de olteni pe 2 iulie. Craiova a plătit un milion de euro celor de la Maccabi Netanya, însă extrema stângă nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor.

Tavares a bifat 12 meciuri în tricoul formației din Bănie, în care a adunat 322 de minute, fără să aibă vreo contribuție decisivă.

FCSB revine pe Arena Națională  Au fost puse în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul
Citește și
FCSB revine pe Arena Națională Au fost puse în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul
Citește mai mult
FCSB revine pe Arena Națională  Au fost puse în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul

Heri Tavares vrea să plece de la U Craiova

Heri a semnat un contract valabil până în vara lui 2028 cu formația de pe „Ion Oblemenco”, dar viitorul său este unul incert.

După ce nu s-a acomodat la Craiova, Tavares își dorește să se întoarcă în Israel, notează jurnalistul Emanuel Roșu.

Sursa citată menționează că șansele unei plecări ale fotbalistului născut în Portugalia sunt minime, în condițiile în care oltenii au ratat transferul lui Andrei Cordea.

Perioada de mercato în Israel se încheie pe 15 septembrie.

750.000 de euro
este cota lui Heri Tavares, potrivit transfermarkt.ro.

Cine este Heri Tavares

Născut în Portugalia, la Amadora, Heri Tavares a început fotbalul în academia celor de la Estrela, urmând ca după doar un an să plece la Sporting, acolo unde a stat nu mai puțin de opt ani.

Ultimul an de juniorat, între 2015 și 2016, și l-a petrecut la Belenenses, fiind achiziționat ulterior de Benfica.

Atacantul nu a bifat niciun minut la gruparea de pe Da Luz, însă a avut un rol important la echipa a doua, acolo unde a jucat nu mai puțin de 84 de meciuri, reușind 29 de goluri și 10 pase decisive.

După doi ani la Benfica B, au urmat împrumuturi la Moreirense și Boavista, după care a ajuns la Brest, grupare din Franța, dar nu a reușit să se impună, fiind împrumutat din nou în Portugalia, la Famalicao, după doar 4 meciuri jucate pe pământ francez.

La Famalicao a jucat un an, după care a fost împrumutat în Spania, la Ponferradina , unde a jucat timp de un sezon.

După aventura în Spania, acesta a ajuns la Estoril, iar după un an a plecat în Israel, la Maccabi Netanya, înainte de a ajunge la Craiova.

Cifrele din cariera lui Heri Tavares:

  • Benfica B - 84 de meciuri, 29 de goluri, 10 pase de gol
  • Maccabi Netanya - 64 de meciuri, 9 goluri, 13 pase de gol
  • Estoril: 41 de meciuri, 4 goluri, 2 pase de gol
  • Famalicao: 40 de meciuri, 5 goluri, o pasă de gol
  • Moreirense: 36 de meciuri, 7 goluri, 6 pase de gol
  • Boavista: 30 de meciuri, 4 goluri, o pasă de gol
  • Ponferradina: 19 meciuri, o pasă de gol
  • Brest: 4 meciuri
5 meciuri
a jucat Heri Tavares pentru naționala Capului Verde

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
PLECARE u craiova superliga heriberto tavares
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:55
Incident șocant pe stadion Acuzații de agresiune sexuală: „Îngrozitor, mi-au spus că nu pot face nimic!” + cum a reacționat clubul
Incident șocant pe stadion  Acuzații de agresiune sexuală: „Îngrozitor, mi-au spus că nu pot face nimic!” + cum a reacționat clubul
13:48
Clipe de panică în Ligă Tânărul star al Borussiei s-a prăbușit pe teren! Transportat direct la spital. Ce s-a întâmplat
Clipe de panică în Ligă Tânărul star al Borussiei s-a prăbușit pe teren! Transportat direct la spital. Ce s-a întâmplat
13:09
Te-ai duce la Dinamo? Fostul golgheter de la FCSB ar accepta fără să ezite: „Absolut! Trecutul nu mai înseamnă nimic”
Te-ai duce la Dinamo? Fostul golgheter de la FCSB ar accepta fără să ezite: „Absolut! Trecutul nu mai înseamnă nimic”
12:19
Alerta Man De ce ar putea juca tot mai puțin la Eindhoven + detalii surprinzătoare de la transferul picat la Lazio
Alerta Man De ce ar putea juca tot mai puțin la Eindhoven + detalii surprinzătoare de la transferul picat la Lazio
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Top stiri
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
Nationala
05:00
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
Citește mai mult
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
Liga Campionilor
09:35
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
Citește mai mult
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața! 
Tenis
10:54
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața!
Citește mai mult
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața! 
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția
B365
08.09
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția
Citește mai mult
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 39 rapid 16 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share