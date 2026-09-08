Nu s-a acomodat la Craiova Jucătorul de 1.000.000 € vrea să plece din Superliga după doar două luni

Heri Tavares (29 de ani) ar vrea să plece de la U Craiova, la doar două luni după ce a semnat cu campioana României.

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Internaționalul din Capul Verde a fost prezentat de olteni pe 2 iulie. Craiova a plătit un milion de euro celor de la Maccabi Netanya, însă extrema stângă nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor.

Tavares a bifat 12 meciuri în tricoul formației din Bănie, în care a adunat 322 de minute, fără să aibă vreo contribuție decisivă.

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Heri Tavares vrea să plece de la U Craiova

Heri a semnat un contract valabil până în vara lui 2028 cu formația de pe „Ion Oblemenco”, dar viitorul său este unul incert.

După ce nu s-a acomodat la Craiova, Tavares își dorește să se întoarcă în Israel, notează jurnalistul Emanuel Roșu.

Sursa citată menționează că șansele unei plecări ale fotbalistului născut în Portugalia sunt minime , în condițiile în care oltenii au ratat transferul lui Andrei Cordea.

Perioada de mercato în Israel se încheie pe 15 septembrie.

750.000 de euro este cota lui Heri Tavares, potrivit transfermarkt.ro.

Cine este Heri Tavares

Născut în Portugalia, la Amadora, Heri Tavares a început fotbalul în academia celor de la Estrela, urmând ca după doar un an să plece la Sporting, acolo unde a stat nu mai puțin de opt ani.

Ultimul an de juniorat, între 2015 și 2016, și l-a petrecut la Belenenses, fiind achiziționat ulterior de Benfica.

Atacantul nu a bifat niciun minut la gruparea de pe Da Luz, însă a avut un rol important la echipa a doua, acolo unde a jucat nu mai puțin de 84 de meciuri, reușind 29 de goluri și 10 pase decisive.

După doi ani la Benfica B, au urmat împrumuturi la Moreirense și Boavista, după care a ajuns la Brest, grupare din Franța, dar nu a reușit să se impună, fiind împrumutat din nou în Portugalia, la Famalicao, după doar 4 meciuri jucate pe pământ francez.

La Famalicao a jucat un an, după care a fost împrumutat în Spania, la Ponferradina , unde a jucat timp de un sezon.

După aventura în Spania, acesta a ajuns la Estoril, iar după un an a plecat în Israel, la Maccabi Netanya, înainte de a ajunge la Craiova.

Cifrele din cariera lui Heri Tavares:

Benfica B - 84 de meciuri, 29 de goluri, 10 pase de gol

Maccabi Netanya - 64 de meciuri, 9 goluri, 13 pase de gol

Estoril: 41 de meciuri, 4 goluri, 2 pase de gol

Famalicao: 40 de meciuri, 5 goluri, o pasă de gol

Moreirense: 36 de meciuri, 7 goluri, 6 pase de gol

Boavista: 30 de meciuri, 4 goluri, o pasă de gol

Ponferradina: 19 meciuri, o pasă de gol

Brest: 4 meciuri

5 meciuri a jucat Heri Tavares pentru naționala Capului Verde

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