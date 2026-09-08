FCSB revine pe Arena Națională  Au fost puse în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul +6 foto
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Superliga

FCSB revine pe Arena Națională Au fost puse în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 19:10
  • FCSB a pus în vânzare biletele pentru duelul cu Petrolul, din etapa #9 a Superligii, primul meci al roș-albaștrilor pe Arena Națională după mai bine de patru luni.
  • FCSB - Petrolul se joacă luni, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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În tot acest timp, FCSB a fost nevoită să joace meciurile de pe teren propriu pe Ghencea, „Arcul de Triumf” sau la Târgoviște din cauza indisponibilității Arenei Naționale.

Primăria Capitalei a publicat astăzi primele imagini cu noul gazon de pe cel mai mare stadion al țării, arena fiind pregătită să găzduiască din nou meciuri.

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FCSB a pus în vânzare bilete pentru meciul cu Petrolul

Roș-albaștrii revin astfel pe Arena Națională și vor primi vizita Petrolului, echipă care are un început promițător de campionat. Se află pe locul 3 după 8 etape disputate.

Prețurile biletelor încep de la 30 lei, în peluză, și ajung până la 200 de lei, în zona VIP 1. Acestea pot fi achiziționate de pe platforma de ticketing a clubului.

„FCSB a pus în vânzare online, biletele pentru partida cu Petrolul Ploiești, contând pentru etapa a noua a Superligii, care se va disputa luni, 14 septembrie, începând cu ora 21:00, pe Arena Națională.

Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

  • PELUZA – 30 LEI
  • TRIBUNA 2 - 50 LEI
  • VIP 3 - 100 LEI
  • VIP 2 - 150 LEI
  • VIP 1 - 200 LEI

Casele de bilete vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Arena Națională:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe [email protected] începând cu data de 8 septembrie, ora 17:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.

Vă așteptăm alături de noi!”, a transmis FCSB pe Facebook.

Ultimul meci de fotbal jucat pe Arena Națională în 2026 a fost Dinamo - Rapid 3-1, pe 26 aprilie, în Superliga.

FOTO: Cum arată noul gazon de pe Arena Națională

Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB
Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB

Galerie foto (6 imagini)

Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB
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În acest moment, FCSB se află pe locul 6, cu 11 puncte acumulate. Echipa lui Marius Baciu vine după eșecul din derby-ul cu Dinamo, scor 1-2.

VIDEO. Cum arăta Arena Națională la finalul lunii august

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