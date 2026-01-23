Trei cartonașe după un fault FOTO. Moment tensionat în Hermannstadt - Dinamo » Un jucător va rata următorul meci

Hermannstadt - Dinamo 1-2. Partida de la Sibiu a avut parte de un moment tensionat în minutul 30, când Cristian Neguț (30 de ani) l-a faultat pe Maxime Sivis (27 de ani).

Arbitrul Florin Andrei l-a sancționat imediat pe Neguț cu un cartonaș galben, însă situația a escaladat rapid.

Hermannstadt - Dinamo 1-2 . Neguț, Stoica și Karamoko, sancționați de arbitru

După ce a fost faultat, Sivis s-a ridicat și a intrat imediat într-un conflict cu Ionuț Stoica, căpitanul lui Hermannstadt.

Cei doi s-au îmbrâncit, iar Karamoko a intervenit imediat în apărarea lui Sivis, ceea ce a atras atenția arbitrului.

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, a încercat să își tempereze colegii, însă fără succes.

Florin Andrei a încercat să calmeze spiritele și, pe lângă cartonașul galben pentru Neguț, i-a sancționat și pe Ionuț Stoica și Karamoko.

Stoica va rata următorul meci, cu Unirea Slobozia, din cauza cumulului de cartonașe.

Dinamo a deschis scorul în minutul 71 prin Raul Opruț, care a reușit un gol spectaculos, de la marginea careului.

Gjorgjievski a egalat la doar șase minute distanță, însă Opruț a bifat un al doilea gol în minutul 80, aducând victoria „câinilor”, scor 2-1.

Cu această victorie, Dinamo urcă temporar pe primul loc în clasament, cu 44 de puncte, în timp ce Hermannstadt rămâne pe locul 15, cu 14 puncte.

VIDEO: Al doilea gol marcat de Raul Opruț

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport