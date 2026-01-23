Pancu face curățenie în lot Echipa la care a fost cedat Anton Kresic: „Îți dorim mult succes”

Anton Kresic (29 de ani) s‑a despărțit temporar de CFR Cluj.

Fundașul central a fost împrumutat la o formație din Albania.

Ajuns în Gruia în 2023, de la Rijeka, fotbalistul croat nu a reușit să-și facă loc în primul „11” al ardelenilor și a jucat în acest sezon în doar patru partide.

Anton Kresic a fost împrumutat de CFR Cluj la KF Tirana

CFR Cluj a publicat pe rețelele de socializare un mesaj de rămas‑bun, în care anunță că fundașul a fost cedat sub formă de împrumut la KF Tirana.

„Îți dorim mult succes la noua echipă, Anton!”, i-au transmis clujenii fotbalistului.

44 de meciuri a adunat Kresic la CFR Cluj, dintre care 33 în sezonul 2023-2024

CFR Cluj a plătit 400.000 de euro pentru a-l transfera pe Kresic. Acesta avea mai 2024 o cotă de piață de 1,3 milioane de euro, însă acum valorează doar 350.000 de euro, conform transfermarkt.com.

Pe postul de fundaș central, tehnicianul Daniel Pancu îi are în lot pe:

Matei Ilie (23 de ani) – cotat la 1,7 milioane de euro

Ilija Masic (26 de ani) – cotat la 300.000 de euro

Aly Abeid (28 de ani) – fundaș stânga care poate juca și în centrul apărării, cotat la 700.000 de euro

Sheriff Sinyan (29 de ani) – cotat la 700.000 de euro, accidentat

Kenneth Omeruo (32 de ani) – cotat la 600.000 de euro, accidentat

10 este locul ocupat de CFR Cluj în Superliga, cu 29 de puncte acumulate, după 22 de etape

Pentru elevii lui Daniel Pancu urmează un duel dificil, cu FCSB, duminică, de la ora 20:00. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

