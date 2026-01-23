Pancu face curățenie în lot Echipa la care a fost cedat Anton Kresic: „Îți dorim mult succes”

- Anton Kresic (29 de ani) s‑a despărțit temporar de CFR Cluj.
- Fundașul central a fost împrumutat la o formație din Albania.
Ajuns în Gruia în 2023, de la Rijeka, fotbalistul croat nu a reușit să-și facă loc în primul „11” al ardelenilor și a jucat în acest sezon în doar patru partide.
Anton Kresic a fost împrumutat de CFR Cluj la KF Tirana
CFR Cluj a publicat pe rețelele de socializare un mesaj de rămas‑bun, în care anunță că fundașul a fost cedat sub formă de împrumut la KF Tirana.
„Îți dorim mult succes la noua echipă, Anton!”, i-au transmis clujenii fotbalistului.
CFR Cluj a plătit 400.000 de euro pentru a-l transfera pe Kresic. Acesta avea mai 2024 o cotă de piață de 1,3 milioane de euro, însă acum valorează doar 350.000 de euro, conform transfermarkt.com.
Pe postul de fundaș central, tehnicianul Daniel Pancu îi are în lot pe:
- Matei Ilie (23 de ani) – cotat la 1,7 milioane de euro
- Ilija Masic (26 de ani) – cotat la 300.000 de euro
- Aly Abeid (28 de ani) – fundaș stânga care poate juca și în centrul apărării, cotat la 700.000 de euro
- Sheriff Sinyan (29 de ani) – cotat la 700.000 de euro, accidentat
- Kenneth Omeruo (32 de ani) – cotat la 600.000 de euro, accidentat
Pentru elevii lui Daniel Pancu urmează un duel dificil, cu FCSB, duminică, de la ora 20:00. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.