„El îi poate elimina pe Sinner și Alcaraz” Alegere surprinzătoare! Pe cine mizează o legendă la Australian Open: „Are tot talentul din lume, e periculos”

Pat Cash (60 de ani, campion la Wimbledon 1987) consideră că Alexander Bublik (#10 ATP) este singurul care îi poate învinge pe Carlos Alcaraz (#1 ATP) și Jannik Sinner (#2 ATP) la Australian Open 2026.

Considerat unul dintre cei mai talentați jucători din circuitul ATP, Bublik a stat mult timp departe de primele poziții ale ierarhiei.

Deși este născut în Rusia, a ales în 2016 să reprezinte Kazahstan. În 2020 a afirmat că joacă tenis doar pentru bani, iar de-a lungul anilor a fost implicat în multe controverse. Lucrurile s-au schimbat în 2025.

Pat Cash: „Bublik îi poate învinge pe Alcaraz și Sinner”

Bublik se afla în martie 2025 pe locul 82 în clasamentul mondial, însă a terminat sezonul cu 4 titluri noi în palmares. A triumfat și în 2026, la Hong Kong, și a intrat pentru prima oară în Top 10 ATP.

Acum, Pat Cash l-a identificat pe Sascha drept principala amenințare pentru Carlos Alcaraz și Jannik Sinner la Australian Open 2026.

„Bublik este jucătorul pe care trebuie să-l urmăriți. El este cel care poate să-i învingă pe unul dintre ei (n.r. Alcaraz sau Sinner). Nu știu dacă îi poate bate consecutiv, unul după celălalt.

Are 1,95m înălțime și tot talentul din lume. Îl numesc «Nick Kyrgios al Blocului Estic», cam așa joacă. Are fler, cred că e probabil puțin mai concentrat decât Nick.

Așadar, cred că are șanse să îi surprindă pe acei jucători. La fel ca Nick, poate ieși pe teren și juca un meci excelent. Nu știu dacă poate ajunge până în finală, ca Nick. Dar este periculos și este minunat să-l urmărești”, a spus Cash, potrivit tennis365.com.

Alexander Bublik la Australian Open 2026 (Foto: IMAGO)

Parcursul lui Alexander Bublik la Australian Open 2026

Turul I: 6-4, 6-4, 6-4 cu Jenson Brooksby (25 de ani, #48 ATP)

6-4, 6-4, 6-4 cu Jenson Brooksby (25 de ani, #48 ATP) Turul II: 7-5, 6-4, 7-5 cu Marton Fucsovics (33 de ani, #54 ATP)

7-5, 6-4, 7-5 cu Marton Fucsovics (33 de ani, #54 ATP) Turul III: 7-6(4), 7-6(5), 6-4 cu Tomas Martin Etcheverry (26 de ani, #62 ATP)

Bublik ar putea da peste Alcaraz în sferturile de finală de la Australian Open. Până acolo, kazahul trebuie să treacă de Alex De Minaur (26 de ani, #6 ATP), favoritul gazdelor, în timp ce spaniolul se va duela cu americanul Tommy Paul (28 de ani, #20 ATP).

Pe aceeași jumătate de tablou mai au loc „sferturile” Alexander Zverev (cap de serie 3) - Francisco Cerundolo (18) și Daniil Medvedev (11) - Learner Tien (25).

Jannik Sinner este principal favorit pe cealaltă parte a tabloului, astfel că Bublik l-ar putea întâlni doar în marea finală.

Italianul conduce cu 6-2 în meciurile cu Bublik:

6-4, 6-4 pentru Sinner la Viena 2025 (hard)

6-1, 6-1, 6-1 pentru Sinner la US Open 2025 (hard)

3-6, 6-3, 6-4 pentru Bublik la Halle 2025 (iarbă)

6-1, 7-5, 6-0 pentru Sinner la Roland Garros 2025 (zgură)

7-5, 2-0 pentru Bublik (abandon) la Halle 2023 (iarbă)

6-4, 6-2 pentru Sinner la 's-Hertogenbosch 2023 (iarbă)

7-6(5), 6-4 pentru Sinner la Miami Masters 2021 (hard)

2-6, 7-6(2), 6-4 pentru Sinner la Dubai 2021 (hard).

Alexander Bublik și Carlos Alcaraz încă nu s-au întâlnit într-un meci oficial.

Bublik: „Mai multe puncte înseamnă mai multe săptămâni libere”

După victoria cu Etcheverry din turul al treilea, Bublik a fost întrebat despre ce s-a schimbat în cariera sa în ultima perioadă.

„M-am maturizat puțin. Ca să fiu sincer, îmi place foarte mult să stau acasă, iar când am început să mă perfecționez în clasament, mi-am dat seama că dacă reușesc să acumulez multe puncte în unele turnee, aș putea avea mult mai multe săptămâni libere pe parcursul anului”, a spus kazahul, citat de puntodebreak.com.

Turneele câștigate de Alexander Bublik:

2022: Montpellier

2023: Halle, Anvers

2024: Montpellier

2025: Halle, Gstaad, Kitzbuhel, Hangzhou

2026: Hong Kong.

