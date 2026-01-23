Moruțan, oficial la Rapid Giuleștenii și-au prezentat noul jucător: „Vreau să arăt tuturor că nu sunt la sfârșit de carieră” +5 foto
Olimpiu Moruțan. Foto: Facebook / FC Rapid
Superliga

Moruțan, oficial la Rapid Giuleștenii și-au prezentat noul jucător: „Vreau să arăt tuturor că nu sunt la sfârșit de carieră"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 23.01.2026, ora 19:58
Actualizat: 23.01.2026, ora 21:14
  • Internaționalul român Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat contractul cu Rapid București.
  • Mutarea a fost anunțată de giuleșteni pe canalele oficiale ale clubului.

În urmă cu o zi, fotbalistul a ajuns la București pentru vizita medicală și pentru a parafa înțelegerea.

Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid: „Sper să avem un sezon de poveste”

Internaționalul român vine de la Aris Salonic, echipă la care a adunat 17 partide fără gol sau pase decisive înainte de revenirea în Superliga.

„Am fost surprins că sunt dorit de Rapid, nu mă așteptam la această ofertă. Chiar mă bucurase. Mi-am dorit să am stabilitate în primul rând.

Am vorbit la telefon cu domnul Angelescu săptămânile acestea. Mi-a explicat despre proiectul de la Rapid și am rămas surprins, mi-am dorit să continuăm negocierile”, a spus Moruțan, într-un interviu publicat de club.

Vreau să arăt tuturor că nu sunt un jucător la sfârșit de carieră. Vreau să îmi recapăt forma de altădată și vreau să muncesc pentru acest club. Când eram în țară eram foarte tânăr, dar după câțiva ani de străinătate te maturizezi și gândești altfel. Cea mai grea perioadă a fost accidentarea. Olimpiu Moruțan, fotbalist Rapid

Fotbalistul a semnat un contract valabil un sezon și jumătate, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

De ce a întârziat transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Deși transferul lui Moruțan fusese anunțat de câteva zile chiar de către președintele clubului, Victor Angelescu, mutarea a fost întârziată din cauza unor neînțelegeri între Aris Salonic și Galatasaray, cluburi de care aparținea jucătorul.

Moruțan a ajuns în România FOTO Captură Digi Sport (5).jpg
Moruțan a ajuns în România FOTO Captură Digi Sport (5).jpg

În cele din urmă, după mai multe zile de discuții, lucrurile s-au rezolvat iar Moruțan a putut fi prezentat de Rapid.

„Noi suntem înțeleși cu jucătorul, așa cum am anunțat. Trebuie să își rezolve el anumite situații care au existat între cluburile de dinainte. Mă refer la Galata și Aris.

E o chestie care nu ține de noi. Îl așteptăm. Probabil că va ajunge ori în seara asta, ori mâine”, declara Victor Angelescu marți, 20 ianuarie, la Digi Sport.

316 meciuri
a jucat, până acum, Olimpiu Moruțan în cariera sa. A marcat 33 de goluri și a oferit 54 de pase decisive

