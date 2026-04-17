Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela

Hermannstadt a câștigat procesul cu Estrela Amadora în privința transferului lui Ianis Stoica.

Clubul sibian a făcut plângere la FIFA la începutul anului, iar forul internațional a anunțat recent decizia.

Ianis Stoica a ajuns în Portugalia în vara lui 2025, însă Hermannstadt nu a primit niciun ban de pe urma transferului, motiv pentru care s-a adresat către FIFA.

Conform înțelegerii, clubul portughez trebuia să plătească eșalonat, în trei tranșe, 1,3 milioane de euro în schimbul jucătorului, cu scadență până în august 2026.

Deși primul termen de plată era în august 2025, Hermannstadt nu a primit nimic din partea celor de la Estrela.

Zilele trecute, FIFA i-a informat pe sibieni că au câștigat procesul, forțând clubul portughez să achite suma. În caz contrar, Estrela va primi interdicție pentru transferuri, informează oradesibiu.ro.

Clubul lusitan se află pe locul 14 în campionat, la 3 puncte deasupra liniei roșii, cu 5 etape înainte de final.

Ianis Stoica a bifat 29 de apariții pentru Estrela în acest sezon, în toate competițiile, reușind două goluri și două pase decisive, toate în 2025.

